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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Тольятти проведены внеплановые проверки по охране атмосферного воздуха

18 сентября 2019 09:33
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В Тольятти проведены внеплановые проверки по охране атмосферного воздух
При проведении контрольных мероприятий на источниках выбросов загрязняющих веществ были отобраны пробы.

На прошлой неделе по инициативе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области совместно с прокуратурой г.Тольятти, администрацией г.о.Тольятти и аккредитованной лаборатории ГБУ СО «Природоохранный центр» была проведена внеплановая проверка соблюдения требований законодательства, в части снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), в отношении деятельности ООО «АВТОПРОМСНАБ» и ООО «Тольяттинский завод стальных колёс».
При проведении контрольных мероприятий на источниках выбросов загрязняющих веществ были отобраны пробы, по результатам исследований которых уполномоченными органами будет принято окончательное процессуальное решение.
Заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Татьяна Сафронова отметила: «В период неблагоприятных метеорологических условий, когда в связи с погодными условиями практически не происходит рассеивания загрязняющих веществ, и все они накапливаются в приземном слое атмосферы, промышленным предприятиям, относящихся к I и II категориям негативного воздействия на окружающую среду необходимо обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ на своих источниках. Одной из главных задач надзорных органов в целях обеспечения прав граждан на благоприятную окружающую среду является обеспечение дополнительного контроля за деятельностью предприятий именно в период НМУ. В связи с чем, данная работа в отношении предприятий, подлежащих региональному экологическому надзору, будет министерством продолжена на системной основе. Подобные мероприятия направлены на улучшение качества жизни населения Самарской области».
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам принять все возможные меры по обеспечению мониторинга качества атмосферного воздуха на территории Самарской области, в том числе в г.о.Тольятти.
Одной из характерных погодных особенностей для Самарской области являются НМУ, способствующие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, при которых имеет место снижение качества состояния атмосферного воздуха.
По данным ФГБУ "Приволжское управление по гидpометеоpологии и мониторингу окружающей среды" такие метеоусловия периодически наблюдаются на территории г.о.Тольятти на протяжении всего года. При этом, в конце августа – начале сентября текущего года на территории г.о.Тольятти наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, которым была присвоена уже II степень (проводимые на предприятиях при НМУ мероприятия должны обеспечить снижение концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при первой степени — не менее 15 %, при второй — не менее 35 %, при третьей — не менее 55 %).
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства при получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на объектах, относящихся к I и II категориям негативного воздействия на окружающую среду, и имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствии с разработанными и согласованными в установленном порядке планами.
Контроль на крупнейших объектах, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, осуществляется Управлением Росприроднадзора по Самарской области, на объектах регионального уровня – администрациями городов и районов при координации министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, сообщает пресс-служба облправительства.


Фото pixabay.com
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Комментарии



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