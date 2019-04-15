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В Тольятти полным ходом идет ЭкоМарафон «Береги себя для жизни»

15 апреля 2019 12:16
33
В Тольятти полным ходом идет ЭкоМарафон «Береги себя для жизни»
Он состоит из серии интерактивных занятий для молодежи, направленных на популяризацию здорового образа жизни.

Их итогом станет конкурс социальной рекламы на тему отказа от вредных привычек. Победители ЭкоМарафона будут названы на торжественном мероприятии 23 мая, которое пройдет в Поволжском государственном университете сервиса.
Данный проект реализует Тольяттинское отделение Социально-экологического союза на грант, который общественная организация получила от компании СИБУР в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».

Участниками ЭкоМарафона станут свыше 250 человек - школьники и студенты. В апреле на базе центра дополнительного образования «Диалог» пройдёт цикл интерактивных занятий. Это будут видеотрансляции о влиянии вредных привычек, в том числе и родителей, на организм детей, викторина и спортивный мастер-класс по алтимат фрисби – командной игре с летающим диском. Затем ребята должны будут разработать макет социальной рекламы на тему отказа от вредных привычек и популяризации здорового образа жизни. Лучшие работы определит конкурсная комиссия, а все горожане смогут отдать свой «голос» за понравившийся макет на сайте http://ekosouz-tlt.ru

«В современном обществе остро стоят проблемы, связанные с вредными привычками молодёжи. Поэтому проект направлен на формирование экологичного мышления у молодёжи, способности делать осознанный выбор в пользу здорового образа жизни, умения говорить "Нет" деструктивным предложениям социума», - - говорит председатель городского отделения Социально-экологического союза Андрей Крючков.
По словам Андрея Николаевич, особенность проекта – в его мобильности и универсальности. Он может проводится для групп любого возраста и социального положения и легко тиражироваться на другие города и регионы.
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Комментарии



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