В Тольятти полным ходом идет ЭкоМарафон «Береги себя для жизни»

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Их итогом станет конкурс социальной рекламы на тему отказа от вредных привычек. Победители ЭкоМарафона будут названы на торжественном мероприятии 23 мая, которое пройдет в Поволжском государственном университете сервиса.Данный проект реализует Тольяттинское отделение Социально-экологического союза на грант, который общественная организация получила от компании СИБУР в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».Участниками ЭкоМарафона станут свыше 250 человек - школьники и студенты. В апреле на базе центра дополнительного образования «Диалог» пройдёт цикл интерактивных занятий. Это будут видеотрансляции о влиянии вредных привычек, в том числе и родителей, на организм детей, викторина и спортивный мастер-класс по алтимат фрисби – командной игре с летающим диском. Затем ребята должны будут разработать макет социальной рекламы на тему отказа от вредных привычек и популяризации здорового образа жизни. Лучшие работы определит конкурсная комиссия, а все горожане смогут отдать свой «голос» за понравившийся макет на сайте http://ekosouz-tlt.ru«В современном обществе остро стоят проблемы, связанные с вредными привычками молодёжи. Поэтому проект направлен на формирование экологичного мышления у молодёжи, способности делать осознанный выбор в пользу здорового образа жизни, умения говорить "Нет" деструктивным предложениям социума», - - говорит председатель городского отделения Социально-экологического союза Андрей Крючков.По словам Андрея Николаевич, особенность проекта – в его мобильности и универсальности. Он может проводится для групп любого возраста и социального положения и легко тиражироваться на другие города и регионы.