В Сызрани зафиксировали превышение концентрации формальдегида в воздухе
27 ноября 2019 10:57
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По информации Приволжского УГМС, с понедельника по вторник, с 25 по 26 ноября, в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске и Отрадном уровень выбросов загрязняющих веществ в воздух не превышал нормы.
Вместе с тем в Сызрани на улице Кашпирского вечером зафиксировали повышенное содержание формальдегида. Показатели превысили норму в 1,4 раза.
В предстоящие сутки для источников выбросов предприятий в Куйбышевском, Ленинском, Промышленном, Кировском и Красноглинском районах Самары, в юго-западных и западных районах Новокуйбышевска, на юго-западе Отрадного, в Центральном районе Сызрани, в Автозаводском, Центральном и Комсомольском районах Тольятти объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, пишет "Самарская газета".
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