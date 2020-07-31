В Самарской области дождь будет лить до конца пятницы

В регионе действует желтый уровень опасности из-за обильных осадков.
В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Он связан с дождем, накрывшим губернию с самого утра 31 июля.
По информации Приволжского УГМС, осадки будут продолжаться до конца дня. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду с порывами до 16-21 метра в секунду. Температура воздуха составит 25-30 градусов тепла.
На выходных также не стоит ждать солнечной погоды. Дожди будут продолжаться и в ночь на субботу, 1 августа и в дневные часы. Местами возможна гроза. Столбики термометров поднимутся не выше 20-25 градусов. Похожая погода сохранится в воскресенье, сообщает ТРК Терра
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