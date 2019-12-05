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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Самарцев ждет резкое потепление

5 декабря 2019 10:00
135
Самарцев ждет резкое потепление
О капризах погоды в ближайшие дни рассказали метеорологи.

В Самаре к концу рабочей недели резко потеплеет. Вместе с этим на территорию 63 региона придет мокрый снег и сильный ветер. 

- В ночь с 4 на 5 декабря, в областной столице сохранится зимняя погода. Столбик термометра остановиться на отметке -17 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 14 метров в секунду. Выпадут осадки в виде небольшого снега. Днем ожидается метель, - уточнили метеорологи.

Резкие перемены погоды произойдут в пятницу, 6 декабря. Днем выпадет мокрый снег, местами ожидается метель, гололед, налипания мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица.

По данным синоптиков, к концу рабочей недели в областном центре резко потеплеет. Ночью Самару ожидает температура от -6 до -11, а днем и вовсе прогнозируется потепление до +1 градуса.

По поводу резкого потепления высказался главный синоптик РФ Роман Вильфанд, сообщает ПроГородСамара.

- Большая часть европейской территории России, а также Приволжский округ и Урал в декабре столкнуться с непривычным для этих широт потеплением, - уточнил метеоролог.
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