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Новости /  Благоустройство /  Экология  

Самара заняла 12 место в рейтинге Greenpeace по загрязнению воздуха диоксидом азота

18 июля 2019 12:47
143
Самара заняла 12 место в рейтинге Greenpeace по загрязнению воздуха диоксидом азота
Рейтинг составлялся на основе данных со спутников проекта Tropomi.

Российское отделение международной некоммерческой организации Greenpeace опубликовало результаты рейтинга российских городов по загрязнению воздуха диоксидом азота. Самара заняла в списке 12 место.

Рейтинг составлялся на основе данных со спутников проекта Tropomi с июня 2018 года по май 2019 года. Верхние строчки рейтинга заняли Москва и Санкт-Петербург, где загрязнение обусловлено транспортом. Средняя концентрация NO2 за год в этих городах составила 0,78 и 0,38 единиц Добсона соответственно. В Самаре этот показатель равен 0,18, как в Воронеже и Ростове-на-Дону.

«Так как диоксид азота — это продукт горения топлива, то его основным источником в крупных российских городах является автотранспорт. По концентрации диоксида азота можно в целом судить о загрязненности городского воздуха», — отмечают составители рейтинга.

В связи с этим российское отделение Greenpeace выступает за введение в крупных городах зон с ограничением движения транспортных средств низкого экологического класса (например, «Евро-3» и ниже), пишет Другой Город.

Напомним, по итогам весны этого года экологический рейтинг Самарской области снизился на пять пунктов — сейчас регион занимает 49 место из 85 регионов России.


Фото: pixabay.com
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