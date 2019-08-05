Подведены итоги эксперимента по раздельному сбору отходов на iВолге-2019 в Самарской области

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Стали известны итоги эксперимента по организации раздельного сбора отходов во время Молодёжного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2019». За все дни форума с фестивальной поляны было вывезено 363 кг отходов пластиковой посуды, 17 кг макулатуры, 4 кг стекла, 3 кг отходов металлической упаковки, 4 кг ПЭТ и 273 кубометра несортированных твердых коммунальных отходов.На территории фестивальной поляны разместилось пять точек с раздельными накопителями для отходов бумаги, пластика, стекла и металлической упаковки. В пунктах приема пищи был организовано разделение органических отходов и пластиковой посуды. Кроме того, были установлены накопители для крышек от пластиковых бутылок и отработанных батареек.«В перспективе наша задача заключается в организации отделения фракций на первоначальном этапе, то есть этапе накопления. И уже сейчас нам важно знать, насколько жители готовы участвовать в организации сортировки твердых коммунальных отходов», - рассказала руководитель экологического управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.Раздельно собранным отходам на специализированных предприятиях будет дана вторая жизнь: бумага будет переработана в картон, из пластика будут изготовлены гранулы для изготовления пластиковых компонентов и т. д.«Мы видим, что на территории региона появляются инвесторы, готовые вкладывать средства в строительство современных экотехнопарков. Такие экотехнопарки позволят организовать 100-процентную сортировку поступающих отходов и переработку утильных фракций. Отсортированные фракции таким образом будут не отправляться на захоронение, а получат вторую жизнь. Бумага будет перербатываться в картон, отработанный пластик будет использоваться для изготовления гранул, аналогичным образом на пеработку отправятся и другие фракции», - рассказал директор регионального оператора ООО «ЭкоСтройРесурс» Михаил Захаров.В организации эксперимента серьезную поддержку региональному оператору оказывали 10 волонтеров - молодые люди, выпускники разных вузов, которых объединяет активная жизненная позиция и неравнодушие к проблемам окружающей среды. На протяжении всего форума волонтеры были полноценными участниками всех событий на мероприятии. Они охотно делились с другими участниками iВолги тонкостями организации раздельного сбора.Кроме того, на площадке форума волонтерское общественное объединение «ЭкоШок» совместно с самарской региональной общественной организацией содействия благоустройству области «Свежий ветер» провели #ЭкоКвест под названием "ЭКОДВОР". В интерактивной форме экоактивисты разъясняли как жить экологично и чем заменить пластик в повседневной жизни, а также демонстрировали, как из обычного мусора выделять ценное вторсырье, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com