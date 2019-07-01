Открыта всероссийская «горячая линия» по мониторингу ситуации с ТКО

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«Российский экологический оператор» запустил в эксплуатацию информационную систему «РЭО Радар». Технологическая платформа будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами, а также отслеживать общую ситуацию с помощью двух каналов коммуникации:- горячая линия: 8 (800) 600-90-08;- сайт: radar.reo.ru.Любой желающий может обратиться на горячую линию или сайт по вопросам на тему сбора или переработки отходов, а также сообщить о нарушении в своем городе и приложить фотографию или видео.Жалобы можно направлять по следующим пунктам: стихийная свалка, нарушение сбора мусора, сброс отходов 1 класса опасности, сброс опасных отходов, противозаконная утилизация, нарушение деятельности полигонов ТБО, неприятный запах, отсутствие контейнеров для раздельного сбора мусора, другое.РЭО будет проверять сообщения и после обработки отправлять региональному оператору, закрепленному за конкретной территорией. В системе «РЭО Радар» будет создан личный кабинет для представителей субъектов РФ и региональных операторов, что поможет отслеживать и анализировать ситуацию на территориях, а также оперативно устранять все нарушения.Создание подобной платформы при активном участии жителей поможет создать единую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду.