На территории Европейской части России ожидается ранняя весна
16 февраля 2020 11:30
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Но в этом году ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Он отметил, что снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не смогли покрыться толстой коркой льда. По словам синоптика, в течение зимы погода и так была характерной для третьей декады марта.
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