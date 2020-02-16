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Новости /  Благоустройство /  Экология  

На территории Европейской части России ожидается ранняя весна

16 февраля 2020 11:30
146
На территории Европейской части России ожидается ранняя весна
Обычно она наступает в 20 числах марта.

Но в этом году ее "поторопит" аномально теплая зима, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что снежный покров не сформировался окончательно, а водоемы не смогли покрыться толстой коркой льда. По словам синоптика, в течение зимы погода и так была характерной для третьей декады марта.
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Комментарии


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