Госдума за 6 лет хочет отучить граждан от полиэтиленовых пакетов
12 апреля 2019 10:58
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Первый зампред по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил полностью запретить использование полиэтиленовых пакетов. Ввести запрет политик хочет с 2025 года, пишет "ФедералПресс".
«Со своей стороны считаю целесообразным введение полного запрета на использование полиэтиленовых пакетов с 2025 года. Абсолютно убежден, что переходного периода хватит для того, чтобы подготовить экономику к такому шагу», – написал Власов в письме заместителю председателя российского правительства Алексею Гордееву.
Как подчеркнул политик, уровень полиэтиленовых пакетов к общему уровню мусора составляет достаточно большой процент. Многие страны уже ввели подобные запреты и нашей стране стоит последовать этому примеру, добавил он, пишет РИА Новости.
«Вопрос экологии и проблема мусора в нашей стране приобретает с каждым днем все более актуальный характер. Одним из ключевых вопросов, связанных с этой проблемой, является использование полиэтиленовых пакетов. Их использование наносит огромный вред окружающей среде ввиду чрезвычайного долгого разложения», – заключил Власов.
Фото pixabay.com
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