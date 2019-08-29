Более 200 тысяч особей стерляди и толстолобика отправятся в свободное плавание по Волге

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Более 200 тысяч особей стерляди и толстолобика отправятся в свободное плавание в Волгу. Выпуск рыбы будет осуществлен поэтапно предприятием «СИБУР Тольятти» в рамках мероприятий по искусственному воспроизводству биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного назначения.«Мы осуществляем забор воды из Волги для технического водоснабжения предприятий Северного промышленного узла и «ТольяттиАзота». Поэтому согласно законодательству проводим соответствующие природоохранные мероприятия для сохранения водного баланса», - отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды «СИБУР Тольятти» Ахмет Насыров.В этом году новым домом для почти 190 тысяч стерляди и около 22 тысяч толстолобика станет Куйбышевское водохранилище. Толстолобик является прекрасным мелиоратором водоёмов, а стерлядь – одним из ценных видов рыб, занесенных в Красную книгу Самарской области и России, популяция которой в данный момент активно восстанавливается. Место выпуска и породы рыб определяет Средневолжское территориальное управлением Росрыболовства.Перед тем, как попасть в реку, мальки выращивались на специальном рыбоводном заводе компании «Летеа». За это время они набрали нужную массу. На момент выпуска каждая стерлядь весит 10 граммов, а толстолобик - 120-150 грамм, что дает им возможность адаптироваться в естественной среде обитания. Ветеринарный контроль и готовность рыбы к «свободному плаванию» определяют специалисты территориального управления Росрыболовства и Россельхознадзора.Выпуск молоди осуществляется под контролем представителей «СИБУР Тольятти», компании «Летеа», Средневолжского территориального управления Росрыболовства.