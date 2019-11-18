Жителям Самарской области обещают теплую зиму
18 ноября 2019 12:42
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Об этом в понедельник, 18 ноября, на аппаратном совещании в администрации Тольятти рассказала руководитель городской гидрометеорологической обсерватории Надежда Карпасова.
- Понедельник и вторник будут последними днями с положительной температурой воздуха. Зима начнется быстро. 20 ноября на территорию региона вторгнется арктический воздух, дневные температуры опустятся до 5 – 10 градусов ниже нуля. Возврата к плюсовым температурам, скорее всего, уже не будет. В период с 20 по 22 ноября в Самарской области наступит климатическая зима, — рассказала Надежда Карпасова.
Что касается долгосрочного прогноза, то пока синоптики ожидают, что зима в регионе будет теплее, чем обычно. Правда, как отметила Надежда Карпасова, не стоит рассчитывать, что зимой зацветут сады, пишет СитиТраффик.
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