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Новости /  Благоустройство /  Экология  

В Росрыболовстве рассказали, из-за чего погибла рыба в Волге у Климовки

17 июля 2019 12:45
125
В Росрыболовстве рассказали, из-за чего погибла рыба в Волге у Климовки
Инспекторы выезжали на место и отобрали пробы воды.

В среду, 17 июля, в Средневолжском теруправлении Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовстве) рассказали о предварительных результатах проверки массовой гибели рыбы в Шигонском районе. Специалисты взяли пробы воды из Куйбышевского водохранилища.

Внеплановый визит к берегу Волги у села Климовка контролирующие органы совершили во вторник, 16 июля, после появления в Сети видео настоящего экологического бедствия в Самарской области. По информации, которую 15 июля озвучил автор ролика, на каменный берег у села Климовка выбросило сотни погибших рыб.

— По предварительной информации, это был естественный замор рыбы из-за размножения сине-зеленых водорослей, которые поглощают кислород. Рыбе его не хватает, и она погибает. Косвенно в пользу этой версии свидетельствует то, что к берегу прибило только один видовой состав — молодь окуня. Она больше всего подвержена кислородному голоданию. По статистике и нормам расчётов, массовой гибелью мы это назвать тоже не можем. Замор в Волге, Самаре и других водоемах области происходит каждый год с середины июля по август, когда начинает цвести вода, — рассказали 63.RU в Росрыболовстве.

Также в пользу версии о естественном заморе свидетельствуют и другие признаки. При выезде на место инспекторы никаких следов химического запаха и масляных луж, характерных при сбросах, не обнаружили.
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