В Самарской области на полигоны вывезли около 5000 тонн снега

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В Самарской области оперативно устраняют последствия сильного снегопада.

В ночь с 27 на 28 декабря для расчистки региональных дорог было задействовано 419 единиц спецтехники, в том числе в городском округе Самара – 196 единиц. Выполнялись работы по расчистке тротуаров, пешеходных переходов, проезжих частей дорожно-коммунальными машинами, вывозу снега и обработке противогололедными материалами.

На полигоны было вывезено около 5000 тонн снежных масс. На обработку проезжих частей и опасных участков противоголеледными материалами потребовалось более 8000 тонн песочно-соляной смеси и 4000 тонн соли.

На городских и региональных автодорогах обеспечено бесперебойное движение транспорта. Днем 28 декабря планируется продолжить работы по расчистке и обработке проезжих частей, тротуаров, пешеходных переходов, посадочных площадок и вывозу снега.

Специалисты министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области выехали на региональные трассы в областные районы для проверки хода работ по расчистке автодорог.

Всего за декабрь выпало 39мм осадков в виде снега, что составляет 73,6% от нормы. Только за минувшие выходные выпала треть месячной нормы снега - 17,6 мм (53мм - норма декабря). Высота снежного покрова в настоящее время составляет 30см.

В связи с погодными условиями Правительство Самарской области, администрации районов и муниципалитетов призывают автолюбителей быть внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, а также не оставлять свои автомобили вдоль дорог, так как это мешает более качественной уборке снега.

Напомним, расчисткой областных трасс занимается министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Также в его зону ответственности входят Московское шоссе и улица Ново-Садовая в г.о. Самара.

Расчистка городских улиц закреплена за администрациями муниципалитетов. В зоне ответственности районных администраций, управляющих компаний и ТСЖ находятся тротуары, подходы к подъездам, проезды между кварталами.