В Самаре на двух перекрестках установили новые знаки и светофоры

101

В Самаре скорректировали схему движения на двух перекрестках. Речь идет о пересечениях улиц Мориса Тореза и Партизанской, а также улиц Гагарина и Промышленности. Об этом в "Твиттере" сообщили автомобилисты.



Так, на перекрестке Мориса Тореза/Партизанская установили светофоры. Местные жители ждали этого уже очень давно. Здесь нередко появлялись серьезные автомобильные заторы.



Фото: Александр Назаров / Twitter / sova.info



Еще одно изменение - новые знаки на перекрестке Гагарина/Промышленности. Там повесили таблички "Движение по полосам". Теперь поворачивать налево с трамвайных путей запрещено, передает sova.info.