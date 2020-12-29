Рекордное в этом сезоне количество снега – 9,6 тысяч тонн – вывезено с самарских улиц прошедшей ночью

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Службы благоустройства города продолжают усиленные работы по ликвидации последствий снегопада. Расчистка улично-дорожной сети ведется силами МП "Благоустройство" (охват – 7 внутригородских районов) и ООО «Кедр-1» (охват – 2 района – Кировский и Самарский).

Нарастили количество спецтехники, задействованной в уборке улиц в круглосуточном режиме. За прошедшие сутки город очищали от снега 545 единиц специализированной техники, причем большее количество – 340 машин было задействовано в ночное время, сообщает горадминистрация.

«Вывоз снега большей частью проходит именно в ночную смену, поскольку поток транспорта незначительный и спецмашины могут работать беспрепятственно. Погрузка происходит намного быстрее и эффективнее», - пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара Виктор Ненашев.

Также на свободных от личного транспорта горожан дорогах самосвалы могут сделать максимальное количество рейсов на специализированные полигоны, поэтому в темное время суток основной упор делается именно на вывоз снежных накоплений. Из 340 задействованных в ночь машин больше половины (185 единиц) – это самосвалы, занимающиеся перевозкой снежных масс.

За прошедшие сутки на полигоны отправлена рекордная в этом сезоне партия снега: 9,6 тысяч тонн. Всего же с начала сезона утилизировано порядка 115 тысяч тонн снега.

«До Нового года режим работы менять пока не планируем, необходимо убрать весь снег, чтоб горожанам было комфортно передвигаться. Снег с улично-дорожной сети вывозим на специализированные площадки для складирования снега. Только у МП «Благоустройство» таких площадок пять», - проинформировал Виктор Ненашев.

Тема качества уборки городских территорий от снега стала одной из главных на сегодняшнем совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии Администрации Самары, которое прошло под руководством Первого заместителя Главы города Владимира Василенко.

Сегодня в день планируется привлечь к уборке городских улиц порядка 200 единиц техники и более 270 человек. В дневное время суток упор делается на уборку автодорог, остановок общественного транспорта, очистку тротуаров, обработку территорий противогололедными материалами.

Вице-мэр обратил внимание всех ответственных служб на необходимость активизировать уборку на внутриквартальных проездах, тротуарах и дворовых территориях, по которым есть отставание.

Также на совещании было озвучено, как будут работать службы благоустройства в новогоднюю ночь.

«Там, где у нас расположены центры притяжения людей - в парках, скверах, на набережной, на площадках, где установлены елки, после новогодних гуляний необходимо оперативно убрать территории, подобрать весь мусор. Количество машин для обеспечения санитарного содержания общественных пространств в новогоднюю ночь будет увеличено на треть», - подчеркнул Владимир Василенко.

Профильные службы обращают внимание горожан на необходимость убирать на период расчистки личный транспорт с обочин дорог, с дворов, участков возле контнейнерных площадок, чтобы не препятствовать работе спецтехники.