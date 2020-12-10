Завершилось благоустройство сквера Высоцкого

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В Самаре завершился второй этап благоустройства сквера имени Высоцкого. Реализация проекта стала возможна благодаря Губернаторскому проекту «СОдействие» и инициативе жителей. Воплощение идей горожан в жизнь - основа «Стратегии лидерства» - долгосрочного документа развития региона, разработанного по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. И перемены, которые происходят, действительно заметны каждому.

Всего в этом году по губернаторскому проекту «СОдействие» во всех районах города благоустроены 26 территорий, в том числе новый облик приобрел «Гитар-парк» в сквере Высоцкого. На территории в границах улиц Ленинградская, Самарская, Галактионовская, Высоцкого появилась современная игровая площадка с безопасным покрытием для детей разных возрастов, организованы места для отдыха родителей, установлен арт-объект в виде гитары. Также здесь уложена новая тротуарная плитка, заасфальтированы пешеходные дорожки, выполнены работы по устройству газонов и озеленению.

Напомним, преображение сквера Высоцкого стартовало в прошлом году. Здесь была обновлена сцена и установлены трибуны на 250 мест с которых открывается обзор на весь сквер. Также были установлены дополнительные точки освещения, витрины для размещения экспозиций, обновлена облицовка фонтана, передает пресс-служба горадминистрации.

Фото: пресс-служба горадминистрации