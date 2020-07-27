Завершены масштабные работы по реконструкции распределительной сети в Куйбышевском районе Самары

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Энергетики перенесли из зоны строительства магистралей более 17,5 км кабельных линий напряжением 6 – 10 кВ. При этом старые сети, отслужившие по 30 – 40 лет, заменили на новые, повысив надежность энергоснабжения потребителей района.Работы по перекладке кабеля велись по ул. Рязанской, Уральской, Новокуйбышевскому шоссе. Ввод в эксплуатацию обновленной сети проходил без отключения потребителей, поэтому жители не почувствовали никаких неудобств.В прошлом году Самарская сетевая компания также проводила работы по переносу кабельных линий напряжением 6, 0,4 и 0,23 кВ в районе Хлебной площади в рамках строительства первой очереди Фрунзенского моста, тем самым обеспечив жителей «старого города» модернизированный системой электроснабжения, передает пресс-служба ССК.Фото: пресс-служба ССК