 Жители Рождествено бьют тревогу из-за разрушающегося берегоукрепления

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Жители с. Рождествено обратились к региональным властям по поду разрушения берегоукрепления. О своих тревогах они написали в социальной сети.

"Берегоукрепление разрушается причем очень быстро. А через неделю с этого места будет осуществляться переправа в Самару на катерах на воздушных подушках. Местные власти бездействуют", — говорится в посте.

По словам местных жителей, стена накренилась уже почти на 20 градусов. Это опасно для жизни людей.

На ситуацию отреагировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и поручил главе регионального минтранса Ивану Пивкину лично представить ему доклад по ситуации в течение текущего дня.

Напомним, в 2015 г. ООО "С.И.Т.И." выиграло конкурс на осуществление работ по берегоукреплению Саратовского водохранилища у с. Рождествено. Первый этап компания должна была выполнить за три года и 537,3 млн рублей. Заказчиком выступало ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства", которое оплачивало работы из регионального бюджета (через минстрой). Однако генподрядчик выполнил условия контракта только на 273,3 млн руб., которые ему были перечислены за работы в 2015–2016 году.

Позже из-за берегоукрепления в Рождествено возбудили несколько уголовных дел, пишет Волга Ньюс.

Фото: twitter.com/Ekateri31348429