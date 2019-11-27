Южную обводную дорогу предлагают строить в комплексе с жилыми и коммерческими объектами
27 ноября 2019 20:07
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Эксперты издания, между тем, заявляют, что нужно строить не только всю дорогу и даже продлевать ее дальше, до Кировского моста, но вместе с ней развивать и территорию, по которой она пройдет. О необходимости использовать весь потенциал этой территории говорит, например,советник губернатора, заместитель декана Высшей школы урбанистки ВШЭ Виталий Стадников.
«Сейчас эта промышленно-хозяйственная территория никак не используется. Там можно развернуть не только активную жилую стройку, но и строительство общественно-деловой недвижимости, чтобы в полной мере использовать потенциал ее развития, — рассуждает эксперт. — Более того, строить дома вдоль всей ЮОД намного перспективнее, чем возводить жилые кварталы на окраинах города, которые никак не соединены между собой. Соединение Южной обводной дороги и Заводского шоссе означает, что вся эта промышленная территория начнет активно развиваться, появится инфраструктура».
По мнению Виталия Стадникова, «активное развитие территории в конечном итоге приведет к необходимости пустить электричку, которая соединит, скажем, Новокуйбышевск и Чапаевск с Кинелем. Сейчас связь этой территории с железной дорогой никак не используется, поскольку нет такой необходимости».
А вот директор ассоциации проектных предприятий «ПромСтройПроект» Олег Веревкин полагает: если строительство ЮОД поспособствует застройке территории новым жильем и коммерческими объектами, то средства в дорогу должен вложить инвестор: «В таком случае это уже либо полностью частный проект, либо государственно-частное партнерство. Строить дорогу за бюджетные деньги в этом случае нецелесообразно».
«Самарское обозрение» напоминает, что ЮОД фигурировала еще в генплане 1984 года, причем на тот момент как предназначенная для грузового движения. 9 км новой трассы хотели проложить по берегу реки Самары со стороны города.
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