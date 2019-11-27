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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Южную обводную дорогу предлагают строить в комплексе с жилыми и коммерческими объектами

27 ноября 2019 20:07
128
До конца этого года областной минтранс должен получить от компании «Транспроект» проект строительства Южной обводной дороги (ЮОД).
До конца этого года областной минтранс должен получить от компании «Транспроект» проект строительства Южной обводной дороги (ЮОД). Пока предлагается строить ее только на участке от улицы Водников до Самарской — он необходим для вывода трафика с Фрунзенского моста (на фото), передает «СО» ОНЛАЙН. Судьба остальной части трассы вдоль правого берега реки Самара — до Южного моста — еще неизвестна, пишет 25 ноября газета «Самарское обозрение».

Эксперты издания, между тем, заявляют, что нужно строить не только всю дорогу и даже продлевать ее дальше, до Кировского моста, но вместе с ней развивать и территорию, по которой она пройдет. О необходимости использовать весь потенциал этой территории говорит, например,советник губернатора, заместитель декана Высшей школы урбанистки ВШЭ Виталий Стадников.

«Сейчас эта промышленно-хозяйственная территория никак не используется. Там можно развернуть не только активную жилую стройку, но и строительство общественно-деловой недвижимости, чтобы в полной мере использовать потенциал ее развития, — рассуждает эксперт. — Более того, строить дома вдоль всей ЮОД намного перспективнее, чем возводить жилые кварталы на окраинах города, которые никак не соединены между собой. Соединение Южной обводной дороги и Заводского шоссе означает, что вся эта промышленная территория начнет активно развиваться, появится инфраструктура».

По мнению Виталия Стадникова, «активное развитие территории в конечном итоге приведет к необходимости пустить электричку, которая соединит, скажем, Новокуйбышевск и Чапаевск с Кинелем. Сейчас связь этой территории с железной дорогой никак не используется, поскольку нет такой необходимости».

А вот директор ассоциации проектных предприятий «ПромСтройПроект» Олег Веревкин полагает: если строительство ЮОД поспособствует застройке территории новым жильем и коммерческими объектами, то средства в дорогу должен вложить инвестор: «В таком случае это уже либо полностью частный проект, либо государственно-частное партнерство. Строить дорогу за бюджетные деньги в этом случае нецелесообразно».

«Самарское обозрение» напоминает, что ЮОД фигурировала еще в генплане 1984 года, причем на тот момент как предназначенная для грузового движения. 9 км новой трассы хотели проложить по берегу реки Самары со стороны города. 

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Комментарии



Благоустройство региона
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