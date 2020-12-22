Выяснилось, как будет организовано движение при строительстве развязки на Ново-Садовой

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Сегодня, 22 декабря на заседании Губернской Думы обсуждался вопрос строительства двухуровневой развязки в Самаре на улице Ново-Садовой в районе пересечения с Советской Армии и 22 Партсъезда.

Депутат губдумы Михаил Матвеев направил на имя губернатора обращение перенести строительство этого объекта до тех пор, пока не будут построены поперечники – улица Авроры и улица 22 Партсъезда, чтобы избежать колоссальных пробок в городе.

На заседании стало известно, что перед началом строительства развязки будут построены дороги-дублеры. Каждая из дорог будет двухполосной. Только после того, как дороги будут готовы и схема движения изменится, начнется строительство развязки. Пока министерство транспорта ищет подрядчика для проведения реконструкции. Работы планируется начать в 2021 году, а завершить – до декабря 2023 года.

Также на заседании выяснилось, что проект продления Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой еще не готов. Когда здесь будут начаты работы, Московское шоссе придется перекрывать, так как потребуется строительство тоннеля, передает samarskie-voditeli.ru.

Фото: samarskie-voditeli.ru