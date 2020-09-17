Временное ограничение движения транспорта вводят в Самаре на перекрестке на Карла Маркса

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Такие меры приняты в связи со строительством газопровода.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи со строительством газопровода и восстановлением благоустройства в период с 08:00 21 сентября 2020 года до 22:00 24 сентября 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице 3-й проезд в границах перекрестка с проспектом Карла Маркса.

Более подробно с временной схемой ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложении.

Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои маршруты следования.