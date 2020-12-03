Возле Фабрики-кухни в Самаре обустроят Сад Баланса и супную

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Подготовлен подробный проект благоустройства прилегающей территории вокруг Фабрики-кухни в Самаре. Возле памятника эпохи конструктивизма разместится несколько площадок для отдыха. В их числе - Сквер Памяти борцов революции и Сад Баланса. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Один из вариантов оформления пространства Сада – создание дождевого пруда. Зимой вода в этот водоем должна поступать из водопровода, а летом – с рельефа и дренажных систем здания Фабрики-кухни. Причем, очищение водоема производится с помощью специальных растений»,– говорится в сообщении.

Кроме того, проект предусматривает обустройство во дворе музея Фабрики-кухни, гаража и супной. В этом же районе оборудуют трамвайный перрон и остановки общественного транспорта. Территория будет адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Коммерсантъ.