Во всех районах Самары ведется активный покос травы
14 июня 2019 16:56
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«В настоящее время в данном виде работ ежедневно задействуются более 200 бригад, в том числе бригады МП «Спецремстройзеленхоз», МП «Благоустройство», МП «Самарская набережная», МАУ «Парки Самары», а также администраций внутригородских районов. Первый покос уже прошел более чем на 90% городских территорий», - пояснил заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Виктор Ненашев.
Необходимо отметить, что работы проводятся не только для придания эстетического облика газонам и цветникам, территории вдоль улично-дорожной сети, но и для снижения аллергенной нагрузки на жителей. Аллергенную траву и другие сорные растения, такие как амброзия и полынь, срезают, не допуская цветения.
Если высота травяного покрова - 15 сантиметров и выше, его срезают триммерами. Предприятия полностью укомплектованы спецоборудованием. После «стрижки» траву оставляют для просушивания. Как правило, через несколько часов ее масса уменьшается, что облегчает процесс утрамбовывания в мусорные мешки для последующего вывоза на полигоны.
Данные работы продолжатся в течение всего летнего периода. По словам Виктора Ненашева, трава, которую скосили в середине мая на набережной и в части скверов, уже выросла заново, и поэтому на некоторых территориях специалисты приступили к повторному покосу. К примеру, сегодня, 14 июня, повторный покос травы осуществлялся вдоль улично-дорожной сети по проспекту Ленина.
Данные работы ведутся и на внутридомовых территориях. В соответствии с Правилами благоустройства это зона ответственности управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. За невыполнение требований им грозит административная ответственность и штраф. Такая картина могла бы сложиться для руководства одной из управляющих компаний, ответственной за покос травы во дворе многоквартирного дома № 20 по улице Вилоновской. Как пояснила председатель административной комиссии Ленинского внутригородского района Екатерина Карпова, ранее стало известно о том, что во дворе вышеуказанного дома вовремя не скосили траву. «Члены административной комиссии выехали на место, чтобы зафиксировать правонарушение. Однако предварительная работа управляющих микрорайонами, которые осуществляют ежедневный мониторинг территорий домов, принесла свой результат, и работы по сезонному покосу травы на данному участке были выполнены», - рассказала Екатерина Карпова.
Следует отметить, что кратность покосов будет меняться в зависимости от погодных условий (дождей или засухи).
Напомним, что придорожные газоны приводит в порядок МП «Благоустройство». В парках и скверах работы проводят специалисты МП «Спецремстройзеленхоз». На придомовых территориях покосом занимаются управляющие компании, ТСЖ и ЖСК. За незакрепленные территории несут ответственность районные Администрации, которые вправе дать соответствующие задания субподрядчикам.
Свои обращения, касающиеся ликвидации поросли, жители могут направить:
- в диспетчерскую Департамента городского хозяйства и экологии – по телефонам: 266-54-54, 266-56-17;
- в администрации внутригородских районов (сообщить по телефонам дежурных; адресовать отделам по ЖКХ и благоустройству; подать заявку помогут управляющие микрорайонами);
- через социальные сети.
По результатам рассмотрения обращений адреса оперативно вносятся в планы работ согласно зонам ответственности, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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