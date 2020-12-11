Власти Самарской области заявили, что до 2025 года все изношенные лифты в регионе будут заменены

Я нашел ошибку
Главные новости:
Нацпроект «Жилье и городская среда»: стартовал второй этап переселения граждан из аварийного жилья
Нацпроект «Жилье и городская среда»: стартовал второй этап переселения граждан из аварийного жилья
В связи с усилением ледостава на реке Волга перевозка пассажиров по маршруту «г. Самара (Речной вокзал) – с. Рождествено» с 12.12.2020 будет выполняться в светлое время суток водоизмещающими судами до остановочного пункта «Подголятино»
Из-за морозов в Самаре изменилось расписание движения судов до села Рождествено
АО «ЭнергосбыТ Плюс» завершил установку системы электронной очереди во всех офисах обслуживания в Самарской области.
Все офисы обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» оснащены системой электронной очереди
В четверг, 10 декабря, в Самаре состоялась очередная трехсторонняя встреча с представителями контрольно-надзорных органов и предпринимательского сообщества, организованная областным минэкономразвития.
В Самаре обсудили, как снизить число проверок и штрафов в отношении бизнеса 
АВТОВАЗ отменил приказ о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 1 января 2021 года
АВТОВАЗ с нового года будет работать полную рабочую неделю
ПСБ в период действия антикризисных мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса выдал порядка 30 тысяч льготных кредитов, что позволило банку занять третье место на рынке по этому показателю
ПСБ стал третьим на рынке по числу кредитов в рамках господдержки МСБ
Житель областного центра пытался избежать ответственности за нарушение законодательства при реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
В Самаре возбуждено уголовное дело  в отношении мужчины, подозреваемого в даче взятки полицейским
Поправки «Единой России» в Лесной кодекс сделают сферу оборота древесины более прозрачной
Поправки «Единой России» в Лесной кодекс сделают сферу оборота древесины более прозрачной
Самара  -13 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.12
-0.59
EUR 88.77
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В СОУНБ состоится встреча с двумя известными литераторами Максимом Замшевым и Максимом Амелиным
В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные памятной дате России «День Героев Отечества»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Власти Самарской области заявили, что до 2025 года все изношенные лифты в регионе будут заменены

11 декабря 2020 14:04
174
Власти Самарской области заявили, что до 2025 года все изношенные лифты в регионе будут заменены

Эту тему обсудили на заседании комитета по бюджету СГД в четверг, 10 декабря.

В Самарской губдуме в ходе заседания комитета по бюджету депутаты вновь подняли вопрос о замене лифтов в домах. Напомним, эта строка расходов была урезана в 5 раз: со 100 до 20 млн рублей. Депутаты просили областных чиновников отменить сокращение.

Как пояснил им министр финансов региона Андрей Прямилов, сокращение средств было связано со сбалансированием бюджета. Он пообещал, что региональные власти найдут решение этой проблемы. 

Присутствовавший на заседании замминистра ЖКХ Михаил Татаринцев заметил, что сами граждане не очень активно подают заявки на замену лифтов в их домах. По его словам, на текущий момент со всей области в адрес министерства поступило только 59 заявок. 

Он также заметил, что министерство рассматривает возможность привлечения банковских кредитов на замену лифтов и планирует подать заявку в одноименную федеральную программу. 

По словам Татаринцева, в регионе 7400 лифтов нуждается в замене, и он заявил, что они будут заменены до 2025 года, пишет СитиТраффик.

Фото pixabay.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
11 декабря 2020  14:04
Власти Самарской области заявили, что до 2025 года все изношенные лифты в регионе будут заменены
Власти Самарской области заявили, что до 2025 года все изношенные лифты в регионе будут заменены
Эту тему обсудили на заседании комитета по бюджету СГД в четверг, 10 декабря. Благоустройство региона
173
10 декабря 2020  17:51
В Самаре полным ходом идут работы по монтажу новогодней иллюминации.
В Самаре преображаются фасады и витрины предприятий и организаций
В Самаре полным ходом идут работы по монтажу новогодней иллюминации. Благоустройство региона
407
10 декабря 2020  17:29
Реализация проекта стала возможна благодаря Губернаторскому проекту «СОдействие» и инициативе жителей.
Завершилось благоустройство сквера Высоцкого
Реализация проекта стала возможна благодаря Губернаторскому проекту «СОдействие» и инициативе жителей. Благоустройство региона
511
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
7797
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1998
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
2385
Весь список
Всё в Дом
18 ноября 2020  10:45
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки, специально разработан робот Hobot.
Роботы для мойки окон Hobot
Специально для мойки разных глянцевых поверхностей типа окон или витрин, а также зеркал и стеклянных перегородок, дверей и столов, стен и полов из плитки,...Всё в Дом
1443
12 ноября 2020  18:04
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции.
Матрасы: разнообразие отечественных предложений
Сегодня обустройство спального ложа не составляет сложности, благодаря присутствию на рынке огромного количества соответствующей продукции. Всё в Дом
502
17 октября 2020  04:18
Качественный матрас для беспробудного сна
Как известно, хороший и качественный сон очень сильно влияет на нашу работоспособность в течении дня, а также на нашу работоспособность. Всё в Дом
1098
Весь список
ЖКХ
11 декабря 2020  17:22
АО «ЭнергосбыТ Плюс» завершил установку системы электронной очереди во всех офисах обслуживания в Самарской области.
Все офисы обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс» оснащены системой электронной очереди
АО «ЭнергосбыТ Плюс» завершил установку системы электронной очереди во всех офисах обслуживания в Самарской области. ЖКХ
23
11 декабря 2020  11:59
В Самарской области подвели итоги конкурса Лидер ЖКХ»
В Самарской области подвели итоги конкурса «Лидер ЖКХ»
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки 37 участников и подвела итоги. ЖКХ
184
11 декабря 2020  11:44
Более 40 раз специалисты "РКС-Самара" выезжали для отогрева водопроводных колонок за два месяца
Более 40 раз специалисты "РКС-Самара" выезжали для отогрева водопроводных колонок за два месяца
В зимнее время колонки требуют особого ухода. ЖКХ
182
Весь список

Экология
10 декабря 2020  10:48
Стартовала акция "100 тысяч новых ёлок стране"
Стартовала акция "100 тысяч новых ёлок стране"
Её участники смогут частично компенсировать лесные потери от предновогодней вырубки хвойных деревьев на территории России. Экология
300
9 декабря 2020  12:25
В Росприроднадзоре прокомментировали ситуацию с воздухом в Тольятти и Волгаре
В Росприроднадзоре прокомментировали ситуацию с воздухом в Тольятти и Волгаре
Росприроднадзор запланировал ряд проверок в отношении промышленных предприятий Самары и Тольятти. Экология
312
7 декабря 2020  09:29
Неблагоприятные метеорологические условия ожидают в Тольятти
Неблагоприятные метеорологические условия ожидают в Тольятти
Объявляются НМУ 2 степени опасности для всех источников выбросов. Экология
906
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1299
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
1230
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1353
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
946
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
1204
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
2588
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
2896
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
3652
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
3863
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
3907
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5507
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
8191
Весь список
В центре внимания
Самара получит в собственность 83 автобуса, троллейбуса и трамвая
11 декабря 2020  13:46 
Самара получит в собственность 83 автобуса, троллейбуса и трамвая
Это тот транспорт, что был закуплен в лизинг. Транспорт
179
Самарской области выделено дополнительно 66 млн рублей на обеспечение лекарствами лечащихся амбулаторно пациентов с COVID-19
11 декабря 2020  13:39 
Самарской области выделено дополнительно 66 млн рублей на обеспечение лекарствами лечащихся амбулаторно пациентов с COVID-19
Об этом сообщил член Комиссии, депутат Госдумы от Самарской области Леонид Симановский. Здравоохранение
243
В Самарской области за сутки на 11 декабря выявлены 288 заболевших коронавирусом
11 декабря 2020  12:49 
В Самарской области за сутки на 11 декабря выявлены 288 заболевших коронавирусом
За сутки снова умерли еще семь больных. Здравоохранение
298
Эксперт рассказала, на что направлен новый бюджет Самарской области
11 декабря 2020  11:37 
Эксперт рассказала, на что направлен новый бюджет Самарской области
Главные приоритеты по расходам — здравоохранение, образование и социальное обеспечение.  Экономика региона
189
Дмитрий Азаров и Ростислав Хугаев обсудили ход работ по созданию Парка дружбы народов
11 декабря 2020  10:03 
Дмитрий Азаров и Ростислав Хугаев обсудили ход работ по созданию Парка дружбы народов
Проект по созданию Парка дружбы народов реализуется в жилом микрорайоне Волгарь по инициативе Союза народов Самарской области. Социум
749
Весь список
Акценты
Кадастровая палата экономит время и деньги самарцев
11 декабря 2020  09:58 
Кадастровая палата экономит время и деньги самарцев
Новая платформа существенно упрощает способ подачи запросов и минимизирует ввод данных. Социум
225
Дмитрий Азаров инициировал проведение комплексной проверки министерства строительства Самарской области.
10 декабря 2020  22:41 
Губернатор провел заседание антикоррупционной комиссии
Дмитрий Азаров инициировал проведение комплексной проверки министерства строительства Самарской области. Политика региона
457
В Москве стартовала VII ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо».
10 декабря 2020  21:09 
Дмитрий Азаров рассказал об успехах НОЦ «Инженерия будущего» на «Вузпромэкспо»
В Москве стартовала VII ежегодная национальная выставка «Вузпромэкспо». Политика региона
435
Весь список
Прямая речь/Интервью
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
9 декабря 2020  10:32 
Леонид Симановский: Подписанный Президентом федеральный бюджет-2021 обеспечит необходимую поддержку Самарской области
Как сообщил Леонид Симановский, поддержка Самарской области из федерального бюджета на здравоохранение увеличена в 1,8 раза до 3,1 млрд рублей. Экономика региона
791
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
1121
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
1159
Весь список
Новости Тольятти
10 декабря 2020  21:26
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники. 
В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха
Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.  Новости Тольятти
502
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
1298
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
1223
Весь список