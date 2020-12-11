Власти Самарской области заявили, что до 2025 года все изношенные лифты в регионе будут заменены

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Эту тему обсудили на заседании комитета по бюджету СГД в четверг, 10 декабря.

В Самарской губдуме в ходе заседания комитета по бюджету депутаты вновь подняли вопрос о замене лифтов в домах. Напомним, эта строка расходов была урезана в 5 раз: со 100 до 20 млн рублей. Депутаты просили областных чиновников отменить сокращение.

Как пояснил им министр финансов региона Андрей Прямилов, сокращение средств было связано со сбалансированием бюджета. Он пообещал, что региональные власти найдут решение этой проблемы.

Присутствовавший на заседании замминистра ЖКХ Михаил Татаринцев заметил, что сами граждане не очень активно подают заявки на замену лифтов в их домах. По его словам, на текущий момент со всей области в адрес министерства поступило только 59 заявок.

Он также заметил, что министерство рассматривает возможность привлечения банковских кредитов на замену лифтов и планирует подать заявку в одноименную федеральную программу.

По словам Татаринцева, в регионе 7400 лифтов нуждается в замене, и он заявил, что они будут заменены до 2025 года, пишет СитиТраффик.

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