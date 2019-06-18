Вдоль самарских магистралей, на гостевых маршрутах количество подвесных кашпо с ампельными растениями увеличат на 20%
18 июня 2019 17:25
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В настоящее время МП Самары «Спецремстройзеленхоз» завершает посадку однолетних культур – работы выполнены на 85%.
«У первоначально высаженных в этом сезоне растений наблюдается активное цветение. Цветники будут радовать горожан вплоть до октября. Все семена мы приобретаем сами, проращиваем в двух оранжереях на Ракитовском шоссе и улице XXII Партсъезда. Выбираем только проверенные сорта, которые хорошо приживаются в наших условиях. Например, важно, чтобы у петунии после дождя не слипались и не рвались соцветия. И на каждом объекте – свое цветочное оформление: либо за несколько месяцев до посадки разрабатывается новый рисунок, либо по старому рисунку подбирается новый ассортимент растений», - пояснила инженер производственно-технического отдела МП г. о. Самара «Спецремстройзеленхоз» Надежда Малыхина.
Дизайнеры обязательно учитывают и то, где цветник будет расположен. Вместе с рисунком клумбы мастер получает данные об ассортименте цветов, которые необходимо высадить, порядке высадки, размерах композиции, нормативах – все это потом контролируют кураторы. Так, согласно нормативу посадки на 1 кв. м нужно 40 штук тагетисов, антирринумов – 50 штук, а многолетников – всего 9. Учитывается и способность разрастания растений. Все это важно соблюдать, чтобы цветник выглядел эффектно, - отмечают специалисты.
В частности, новые цветники в этом году появились в районе перекрестков улиц Осипенко и Мичурина, Мичурина и Московского шоссе, Осипенко и Ново-Садовая – на площади Героев 21 Армии, в одном из скверов на площади им. В.В. Куйбышева. Возле Софийского собора установлены специальные дугообразные вазоны, в которые высажены цветы с учетом цветовой символики христианства. Озеленение данного участка Северо-Восточной магистрали будет продолжено в рамках муниципальной программы «Цветущий город».
«Растения очень нуждаются в естественной влаге. А в этом сезоне погода в основном сухая, поэтому работы по поливу пришлось усилить. Сформирован график. В каждом районе есть свои поливочно-моечные машины. Во многих скверах и на основных транспортных развязках оборудована система автоматического полива. Стараемся организовать работы так, чтобы всем растениям хватало воды равномерно», - добавила Надежда Малыхина.
Повышенное внимание уделяется не только плоскостным клумбам, вертикальному и мобильному озеленению (вазоны, кадки с декоративными растениями и др. мобильные конструкции), но и сезонному оформлению городских территорий с помощью топиарных скульптур. В Самаре есть фигуры и из почвопокровных живых растений, и из инертного материала. Так, в Кировском районе в районе ул. Ташкентская новая красочная скульптура «Глобус» украсила Школьную аллею, благоустроенную в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
«В этом году в Самаре установим 63 топиарные фигуры с искусственным травяным покрытием. За ними гораздо проще ухаживать, их можно использовать круглогодично, включая зимний период. Несколько скульптур на футбольную тематику сохранились еще с прошлого года, их разместили в преддверии мундиаля. Часть таких фигур по просьбе горожан планируется переместить к другим объектам, в том числе к спортивным и спортивно-образовательным учреждениям», - рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Леонид Дюгаев.
Подчеркнем, что в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ была задана высокая планка в части благоустройства и озеленения. Важно, что и в этом году площадь цветников в Самаре не меньше, чем в прошлом.
«Город заметно преобразился. Когда идешь по улицам – вокруг зелень, цветники, приятно видеть. Все очень нравится», - отметила гостья Самары – жительница г. Безенчук Антонина Лобыкина.
«В нашем замечательном солнечном городе Самара нужно использовать все возможности, чтобы было много зелени. Много цветов не бывает! Когда все цветет – такой аромат чудесный. Гулять намного приятней», - прокомментировала жительница Самары Екатерина Арбекова.
Кроме ухода за цветниками и завершения высадки однолетних растений, специалистам еще предстоит выполнить посадку многолетников и тюльпанов на площади 2600 кв. м. Уже этой весной горожан удивляли тюльпаны экзотической расцветки: темно-вишневой, сиреневой. Работа запланирована на осенний период, чтобы уже к майским праздникам 2020 года Самара зацвела новыми красками, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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