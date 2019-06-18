Вдоль самарских магистралей, на гостевых маршрутах количество подвесных кашпо с ампельными растениями увеличат на 20%

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В Самаре повышают показатели реализации городской целевой программы «Цветущий город». Так, в текущем году вдоль магистралей, на гостевых маршрутах на 1/5 увеличат количество подвесных кашпо с ампельными растениями – это декоративные растения с длинными гибкими побегами, которые вьются или стелются. Всего же планируется высадить цветники на площади 168 тысяч кв. м, из которых четверть обустраивают муниципальные предприятия. Кроме того, в озеленении принимают участие районные администрации, а также юридические и физические лица – им в рамках муниципальной программы рекомендовано вносить и свой посильный вклад в цветочное оформление города. Это ежегодная практика, которая показала множество положительных примеров не только озеленения своих дворов. Если по тем или иным причинам возле предприятий, организаций или офисных центров нет возможности для размещения клумб, как правило, устанавливаются вертикальные конструкции или вазоны.В настоящее время МП Самары «Спецремстройзеленхоз» завершает посадку однолетних культур – работы выполнены на 85%.«У первоначально высаженных в этом сезоне растений наблюдается активное цветение. Цветники будут радовать горожан вплоть до октября. Все семена мы приобретаем сами, проращиваем в двух оранжереях на Ракитовском шоссе и улице XXII Партсъезда. Выбираем только проверенные сорта, которые хорошо приживаются в наших условиях. Например, важно, чтобы у петунии после дождя не слипались и не рвались соцветия. И на каждом объекте – свое цветочное оформление: либо за несколько месяцев до посадки разрабатывается новый рисунок, либо по старому рисунку подбирается новый ассортимент растений», - пояснила инженер производственно-технического отдела МП г. о. Самара «Спецремстройзеленхоз» Надежда Малыхина.Дизайнеры обязательно учитывают и то, где цветник будет расположен. Вместе с рисунком клумбы мастер получает данные об ассортименте цветов, которые необходимо высадить, порядке высадки, размерах композиции, нормативах – все это потом контролируют кураторы. Так, согласно нормативу посадки на 1 кв. м нужно 40 штук тагетисов, антирринумов – 50 штук, а многолетников – всего 9. Учитывается и способность разрастания растений. Все это важно соблюдать, чтобы цветник выглядел эффектно, - отмечают специалисты.В частности, новые цветники в этом году появились в районе перекрестков улиц Осипенко и Мичурина, Мичурина и Московского шоссе, Осипенко и Ново-Садовая – на площади Героев 21 Армии, в одном из скверов на площади им. В.В. Куйбышева. Возле Софийского собора установлены специальные дугообразные вазоны, в которые высажены цветы с учетом цветовой символики христианства. Озеленение данного участка Северо-Восточной магистрали будет продолжено в рамках муниципальной программы «Цветущий город».«Растения очень нуждаются в естественной влаге. А в этом сезоне погода в основном сухая, поэтому работы по поливу пришлось усилить. Сформирован график. В каждом районе есть свои поливочно-моечные машины. Во многих скверах и на основных транспортных развязках оборудована система автоматического полива. Стараемся организовать работы так, чтобы всем растениям хватало воды равномерно», - добавила Надежда Малыхина.Повышенное внимание уделяется не только плоскостным клумбам, вертикальному и мобильному озеленению (вазоны, кадки с декоративными растениями и др. мобильные конструкции), но и сезонному оформлению городских территорий с помощью топиарных скульптур. В Самаре есть фигуры и из почвопокровных живых растений, и из инертного материала. Так, в Кировском районе в районе ул. Ташкентская новая красочная скульптура «Глобус» украсила Школьную аллею, благоустроенную в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».«В этом году в Самаре установим 63 топиарные фигуры с искусственным травяным покрытием. За ними гораздо проще ухаживать, их можно использовать круглогодично, включая зимний период. Несколько скульптур на футбольную тематику сохранились еще с прошлого года, их разместили в преддверии мундиаля. Часть таких фигур по просьбе горожан планируется переместить к другим объектам, в том числе к спортивным и спортивно-образовательным учреждениям», - рассказал начальник отдела по благоустройству и озеленению Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Леонид Дюгаев.Подчеркнем, что в ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™ была задана высокая планка в части благоустройства и озеленения. Важно, что и в этом году площадь цветников в Самаре не меньше, чем в прошлом.«Город заметно преобразился. Когда идешь по улицам – вокруг зелень, цветники, приятно видеть. Все очень нравится», - отметила гостья Самары – жительница г. Безенчук Антонина Лобыкина.«В нашем замечательном солнечном городе Самара нужно использовать все возможности, чтобы было много зелени. Много цветов не бывает! Когда все цветет – такой аромат чудесный. Гулять намного приятней», - прокомментировала жительница Самары Екатерина Арбекова.Кроме ухода за цветниками и завершения высадки однолетних растений, специалистам еще предстоит выполнить посадку многолетников и тюльпанов на площади 2600 кв. м. Уже этой весной горожан удивляли тюльпаны экзотической расцветки: темно-вишневой, сиреневой. Работа запланирована на осенний период, чтобы уже к майским праздникам 2020 года Самара зацвела новыми красками, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации