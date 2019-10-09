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В здании Тольяттинской филармонии полным ходом идет капитальный ремонт. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Культура», реализуемого по поручению Президента РоссииВ результате капремонта обновится камерный зал, он будет рассчитан на 160 мест, репетиционное помещение для самого большого коллектива – Симфонического оркестра. Также отремонтируют кровлю всего здания, санузлы на 1 и 2 этажах.«Потребность в камерном зале у нас большая. Для камерных программ, музыкально-литературных, детских, когда должна собраться небольшая аудитория. Мы целенаправленно развиваем исполнение камерной музыки», - рассказала директор филармонииТольяттинская филармония - успешная и востребованная концертная площадка региона. Ежегодно ее посещают более 100 000 человек. Учреждение является базой для трех крупных профессиональных коллективов Самарской области — Симфонический оркестр, Русский оркестр, Джазовый оркестр.«Несколько лет ожидали ремонта, и вот наконец-то дождались. Надеемся, что будет тепло, светло и акустически все правильно сделано, нам будет проще икомфортней репетировать», — поделился, артист Симфонического оркестра Тольяттинской филармонии.Для артистов также обновят часть гримерок, а для сотрудников рабочие кабинеты. Здесь же в филармонии до 15 ноября в рамках нацпроекта откроется виртуальный концертный зал. Весь ремонт планируют закончить до нового года. При этом концертную деятельность филармония приостанавливать не будет, передает пресс-служба облправительства.Фотографии предоставлены Тольяттинской филармонией.