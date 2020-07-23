В школе на пятой просеке уже построили третий этаж

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Здание школы, рассчитанное на 600 человек, состоит из двух блоков А и Б. В настоящий момент на объекте в полном объёме выполнена установка и кирпичная кладка подвала. Уже закончено строительство стен, колонн и перекрытий 1, 2 и 3 этажа школы. Специалисты приступили к отделочным работам и оштукатуриванию помещений, также выполняются электромонтажные и сантехнические работы. К благоустройству территории школы приступят на следующей неделе. В ближайшее время там появятся дорожки, спортивные площадки и МАФы.По словам представителя компании подрядчика, строительство ведется в срок и уже к концу года 3-этажное здание будет полностью готово, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации