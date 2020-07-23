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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В школе на пятой просеке уже построили третий этаж

23 июля 2020 15:39
168
К благоустройству территории школы приступят на следующей неделе. В ближайшее время там появятся дорожки, спортивные площадки и МАФы.
Елена Лапушкина посетила строительную площадку в Октябрьском районе, где возводится будущее образовательное учреждение. Строительство школы на 5 просеке ведется в рамках национального проекта «Образование» и находится на особом контроле у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Здание школы, рассчитанное на 600 человек, состоит из двух блоков А и Б. В настоящий момент на объекте в полном объёме выполнена установка и кирпичная кладка подвала. Уже закончено строительство стен, колонн и перекрытий 1, 2 и 3 этажа школы. Специалисты приступили к отделочным работам и оштукатуриванию помещений, также выполняются электромонтажные и сантехнические работы. К благоустройству территории школы приступят на следующей неделе. В ближайшее время там появятся дорожки, спортивные площадки и МАФы.

По словам представителя компании подрядчика, строительство ведется в срок и уже к концу года 3-этажное здание будет полностью готово, передает пресс-служба горадминистрации.



Фото:   пресс-служба горадминистрации


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Комментарии


Благоустройство региона
23 июля 2020  17:11
Благоустройство территории предполагает установку лавочек, садовых диванов, урн, световых опор освещения. Будет проведена санитарная обработка деревьев и высажены новые зеленые насаждения, также разбиты газоны.
«Ерик Парк» в Куйбышевском районе Самары будет комплексно благоустроен в этом году
Благоустройство территории предполагает установку лавочек, садовых диванов, урн, световых опор освещения. Будет проведена санитарная обработка деревьев и... Благоустройство региона
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23 июля 2020  15:39
К благоустройству территории школы приступят на следующей неделе. В ближайшее время там появятся дорожки, спортивные площадки и МАФы.
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