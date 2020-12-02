В самарском музее появится смотровая площадка с видом на Струковский сад и Проран

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Об этом сообщил на своей странице в фейсбуке начальник ФГБУ «Дом Офицеров Самарского Гарнизона» Минобороны России Александр Назаренко.

По проекту, разработанному архитектором Дмитрием Храмовым, смотровая площадка расположится в ротонде бывшего особняка Общественного собрания (Куйбышева, 157 / Шостаковича, 1), построенного в 1914 году. Сейчас в этом здании находится Военно-исторический музей краснознаменного Приволжско-Уральского военного округа.

Помимо самой смотровой площадки, с которой будет открываться вид на Волгу, Струковский сад, Иверский монастырь и корпуса Жигулевского пивзавода, в ротонде будет организован мини-музей Дмитрия Вернера — архитектора, построившего особняк Общественного собрания.

Проект планируют осуществить к лету 2021 года, сообщает Другой Город.