В самарском депо «ТТУ» проводят генеральную уборку во всем подвижном составе
9 апреля 2019 14:47
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Без ручного труда не обойтись. В весенний период уборка более трудозатратная, но вместе с тем и более тщательная. Если осенью в салонах скапливается большое количество пыли и грязи, то весной – еще и песка (он – составной компонент противогололедного реагента, применявшегося в течение зимы для обработки ряда объектов улично-дорожной сети).
«Кроме уборки в ручном режиме обязательно выполняется автоматизированная мойка. Сначала – с использованием специального химического средства, состав которого не агрессивен и не оказывает влияния на пассажиров с аллергическими заболеваниями, тем более, что во время следующего прогона через систему-автомат все тщательно смывается обычной проточной водой. При этом работать нужно максимально оперативно – не только для того, чтобы быстрее выполнить весь запланированный объем очистки, но и чтобы не повредить систему электроснабжения. Долго пребывать в аппарате автоматической мойки электротранспорту не дают», – пояснил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.
В процессе усиленных работ не забывают о потолках, тумбах, а также системе освещения – в плафонах за зиму скапливается не только пыль, туда попадают и мелкие насекомые.
Кроме полной очистки, в ежедневном режиме ведется частичная уборка салонов – подметание, мойка полов, протирание сидений, поручней, подоконников, окон.
Также приходится избавляться от конфетных оберток, жевательной резинки, хотя, как отмечают уборщики, в последнее время пассажиры стали более аккуратными и дисциплинированными. Стало меньше и наружных граффити, и надписей на сиденьях и бортах. Сотрудники «ТТУ» напоминают горожанам о необходимости поддерживать чистоту и бережно относиться к общественному транспорту.
«В Северном депо нужно отмыть 120 трамваев. У нас работает бригада из шести человек. Очень хочется, чтобы пассажиры не только не мусорили в вагонах, но и не ставили ноги на радиаторы – это происходит достаточно часто. Объем работ в месячник по благоустройству и так вырос», - отметила мойщик-уборщик подвижного состава трамвайного депо «Северное» МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Валентина Уренева.
За сутки в депо успевают навести чистоту в 30 единицах подвижного состава.
«Чешские вагоны внутри очищать сложнее. На полу – рифленая резина, что затрудняет прометание ложбинок покрытия. А с современными вагонами проще – там линолеум. В среднем уборка одного салона занимает порядка 50 минут. Приемкой качества выполненных работ занимаются ответственные мастера», - сообщил заместитель начальника трамвайного депо «Северное» МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Александр Захарочкин.
Напомним, также полным ходом идет проведение комплексной очистки вагонов в МП «Самарский метрополитен» - подробнее на официальном сайте Администрации г. о. Самара – по ссылке: https://samadm.ru/media/news/18750/ .
Внести свою лепту в благоустройство Самары может любой горожанин. Завтра, 10 апреля, во всех районах пройдет средник, в том числе с участием муниципальных служащих. А на 13 апреля запланирован Гагаринский субботник. Пункты выдачи инвентаря можно найти в специальном разделе, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистраци
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