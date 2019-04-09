Я нашел ошибку
сегодня  Вторник, 9 апреля, 23:25
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/04:
USD 64.78
-0.57
EUR 72.97
-0.39
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В самарском депо «ТТУ» проводят генеральную уборку во всем подвижном составе

9 апреля 2019 14:47
156
До конца апреля пропылесосят, а также отмоют снаружи и внутри порядка 400 вагонов и 200 троллейбусов.
В Самаре продолжается традиционный городской месячник по благоустройству, в ходе которого и общественный транспорт приводят в порядок после зимнего сезона. Так, набирает обороты генеральная уборка силами сотрудников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». Во всех шести депо организованы ежедневный осмотр и комплексная очистка подвижного состава. До конца апреля пропылесосят, а также отмоют снаружи и внутри порядка 400 вагонов и 200 троллейбусов. В этой работе задействовано около 150 работников муниципального предприятия. Уже не первый год в очистке участвуют не только те, кто непосредственно занят в техобслуживании, но и все желающие сотрудники, которые добровольно готовы оказать посильную помощь: водители, кондукторы и др.

Без ручного труда не обойтись. В весенний период уборка более трудозатратная, но вместе с тем и более тщательная. Если осенью в салонах скапливается большое количество пыли и грязи, то весной – еще и песка (он – составной компонент противогололедного реагента, применявшегося в течение зимы для обработки ряда объектов улично-дорожной сети).

«Кроме уборки в ручном режиме обязательно выполняется автоматизированная мойка. Сначала – с использованием специального химического средства, состав которого не агрессивен и не оказывает влияния на пассажиров с аллергическими заболеваниями, тем более, что во время следующего прогона через систему-автомат все тщательно смывается обычной проточной водой. При этом работать нужно максимально оперативно – не только для того, чтобы быстрее выполнить весь запланированный объем очистки, но и чтобы не повредить систему электроснабжения. Долго пребывать в аппарате автоматической мойки электротранспорту не дают», – пояснил директор МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаил Ефремов.

В процессе усиленных работ не забывают о потолках, тумбах, а также системе освещения – в плафонах за зиму скапливается не только пыль, туда попадают и мелкие насекомые.

Кроме полной очистки, в ежедневном режиме ведется частичная уборка салонов – подметание, мойка полов, протирание сидений, поручней, подоконников, окон.

Также приходится избавляться от конфетных оберток, жевательной резинки, хотя, как отмечают уборщики, в последнее время пассажиры стали более аккуратными и дисциплинированными. Стало меньше и наружных граффити, и надписей на сиденьях и бортах. Сотрудники «ТТУ» напоминают горожанам о необходимости поддерживать чистоту и бережно относиться к общественному транспорту.

«В Северном депо нужно отмыть 120 трамваев. У нас работает бригада из шести человек. Очень хочется, чтобы пассажиры не только не мусорили в вагонах, но и не ставили ноги на радиаторы – это происходит достаточно часто. Объем работ в месячник по благоустройству и так вырос», - отметила мойщик-уборщик подвижного состава трамвайного депо «Северное» МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Валентина Уренева.

За сутки в депо успевают навести чистоту в 30 единицах подвижного состава.

«Чешские вагоны внутри очищать сложнее. На полу – рифленая резина, что затрудняет прометание ложбинок покрытия. А с современными вагонами проще – там линолеум. В среднем уборка одного салона занимает порядка 50 минут. Приемкой качества выполненных работ занимаются ответственные мастера», - сообщил заместитель начальника трамвайного депо «Северное» МП г. о. Самара «Трамвайно-троллейбусное управление» Александр Захарочкин.

Напомним, также полным ходом идет проведение комплексной очистки вагонов в МП «Самарский метрополитен» - подробнее на официальном сайте Администрации г. о. Самара – по ссылке: https://samadm.ru/media/news/18750/ .

Внести свою лепту в благоустройство Самары может любой горожанин. Завтра, 10 апреля, во всех районах пройдет средник, в том числе с участием муниципальных служащих. А на 13 апреля запланирован Гагаринский субботник. Пункты выдачи инвентаря можно найти в специальном разделе, передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:    пресс-служба горадминистраци
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
9 апреля 2019  14:47
До конца апреля пропылесосят, а также отмоют снаружи и внутри порядка 400 вагонов и 200 троллейбусов.
В самарском депо «ТТУ» проводят генеральную уборку во всем подвижном составе
До конца апреля пропылесосят, а также отмоют снаружи и внутри порядка 400 вагонов и 200 троллейбусов.  Благоустройство региона
155
8 апреля 2019  12:55
В Самаре так и не прижились туи, высаженные вдоль Московского шоссе
В Самаре так и не прижились туи, высаженные вдоль Московского шоссе
Теперь их заменят на другие деревья. Благоустройство региона
251
4 апреля 2019  18:10
Самарская область получит из федерального бюджета средства на начало реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное.
Реконструкция автодороги Тольятти-Ягодное начнется уже в 2019 году
Самарская область получит из федерального бюджета средства на начало реконструкции автомобильной дороги Тольятти-Ягодное.   Благоустройство региона
1265
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019  23:34
Неисправности кондиционеров, их устранение
 Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
2506
2 декабря 2018  21:52
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
Как продлить жизнь кроссовкам и правильно выбрать новые?
 Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2515
16 ноября 2018  06:46
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Безопасность деньгами не измеришь – автоматы электрические цена
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1136
Весь список
Всё в Дом
8 апреля 2019  19:11
Жалюзи - удобство и комфорт
 Каждый хочет, чтобы его дом или квартира были комфортными и уютными. И для этого не обойтись без жалюзи.  Всё в Дом
73
6 марта 2019  13:08
Советы по выбору светильников BLITZ
 BLITZ – это компания, появившаяся на рынке относительно недавно, но уже завоевавшая многих покупателей. Всё в Дом
699
4 марта 2019  17:26
Профильные светильники и их использование в интерьере
 Все знают, что свет – это вполне полноценный элемент в интерьере, который можно обыгрывать и делать с помощью этого свои неповторимые образы. Всё в Дом
221
Весь список
ЖКХ
8 апреля 2019  14:54
Это один из самых старых коллекторов Самары. Он был уложен в 1938 году.
«РКС-Самара» ведут аварийно-восстановительные работы на коллекторе в 15 квартале Мехзавода
Это один из самых старых коллекторов Самары. Он был уложен в 1938 году.   ЖКХ
260
8 апреля 2019  14:01
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.
ЖКХ
434
8 апреля 2019  09:40
Водоснабжение в Красноглинском районе Самары восстановлено
Водоснабжение в Красноглинском районе Самары восстановлено
В 17.00 7 апреля произошёл технологический сбой на водопроводных сетях.  ЖКХ
284
Весь список

Экология
4 апреля 2019  09:36
Областной экологический конкурс "Зимородок" приглашает самарских фотографов
Областной экологический конкурс "Зимородок" приглашает самарских фотографов
Фото принимают с 10 апреля по 20 сентября 2019 года. Экология
441
2 апреля 2019  13:50
Власти Тольятти хотят разрешить сбрасывать в Волгу больше вредных веществ
Власти Тольятти хотят разрешить сбрасывать в Волгу больше вредных веществ?
После изменения состава стоков в реку может попасть почти в 4 раза больше цинка, в 3,5 - нефтепродуктов, в 2,5 - карбамида, в 2,5 - сульфатов. Экология
510
2 апреля 2019  13:44
Самарцев предупреждают о снеге и дожде
Самарцев предупреждают о снеге и дожде
Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения ЧП. Экология
486
Весь список


Видео
8 апреля 2019  14:01
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
В Самаре из-за последствий осадков затапливает 9-ую просеку: видео
Об этом сообщили очевидцы в социальной сети.
ЖКХ
434
7 апреля 2019  12:49
Взрыв или метеорит в Самаре? Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля
Взрыв или метеорит в Самаре?
  Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля.
Происшествия
884
7 апреля 2019  10:57
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно.
Происшествия
395
4 апреля 2019  13:22
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары.
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары
Размещена вторая партия картин.
Культура
547
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
372
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
4958
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
468
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1151
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1123
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2102
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2395
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1449
Весь список

Мероприятия
12 апреля одновременно вступят в ряды Юнармии воспитанники 17 учебных заведений Безенчукского района
В Тольятти впервые состоится Всероссийский хоккейный турнир на Кубок Владислава Третьяка
Волонтеры Победы начинают набор добровольцев для участия в праздничных мероприятий в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные