В поселке Мехзавод капитально ремонтируют здание для детской поликлиники

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Работы начали осенью. В здании уже заменили крышу, установили новые окна, отремонтировали фасад, поменяли все коммуникации. Также заменили теплоузел, закончили монтаж вентиляции и электрики в помещении рентгенкабинета. Сейчас рабочие монтируют внутренние перегородки, обшивают помещения гипсокартоном и стеновыми панелями.Как ведутся работы в детской поликлинике, проверил заместитель министра здравоохранения Самарской области Мерген Бадма-Гаряев. Он отметил: «После завершения капремонта в обновленное поликлиническое отделение будет поставлено и новое современное оборудование в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Это рентген-аппарат, лор-комбайн, электрокардиограф».С 2017 года в Самарской области реализуется проект «Бережливая поликлиника». В своем Послании Губернатор Дмитрий Азаров отметил, «Бережливая поликлиника» - это поликлиника, которая бережет нервы, время, здоровье пациента. В этом году принципы «бережливого производства» будут внедрены в 78 детских и 15 взрослых поликлинических отделениях, в том числе в отдаленных районах губернии.Так, в детских поликлинических отделениях Самарской городской больницы № 7 реализуются 5 проектов, направленных на совершенствование процесса вакцинопрофилактики, сокращение времени проведения диспансеризации, повышение производительности работы клинико-диагностической лаборатории, увеличение доли пациентов, воспользовавшихся электронной записью на прием к врачу, внедрение эффективной навигации, передает пресс-служба облправительства.