В новом учебном году в Самарской области открываются новые ясельные группы в детских садах

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В своём ежегодном послании губернатор Самарской областипоставил задачу к 2022 году обеспечить доступность ясельных групп. В настоящее время она выполнена в 26 муниципальных образованиях (70,3%) региона. При этом проблема остается актуальной для Самары, Тольятти, Кинеля, Отрадного, а также Волжского, Кинель-Черкасского, Красноярского районов.Достижение поставленной главой региона цели стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». В Самарской области ведётся строительство и реконструкция 28 детских садов, 17 из них планируют открыть до конца года. Помимо этого, в уже имеющихся детсадах, исключительно за счёт средств региональной казны, открываются дополнительные места в ясельных группах.Так, в муниципальном детском саду № 27 «Лесовичок» г.о. Тольятти в 2019 году производился капитальный ремонт и оснащение группового помещения. В результате открыта еще одна дополнительная группа для детей раннего возраста (20 детей). Данное дошкольное учреждение посещают 488 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет (108 детей раннего возраста, 380 воспитанников дошкольного возраста).«Эти новые ясельные группы позволят снять социальную напряженность в густонаселенных районах Тольятти, — отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области.- Но это не повод останавливаться. Работа по созданию мест в детских садах в Самарской области продолжается. Так в ходе реализации национального проекта «Демография» к концу 2021 года планируется открыть более 4000 мест в детских садах для детей с 2-х месяцев до 7 лет».К работе по созданию дополнительных мест в детских садах в Самарской области подключились как муниципальные учреждения, так и некоммерческие организации.До конца 2019 года только лишь в Автограде будет создано 545 мест в группах для детей раннего возраста, передает пресс-служба облправительства.