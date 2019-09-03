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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В новом учебном году в Самарской области открываются новые ясельные группы в детских садах

3 сентября 2019 17:33
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Дмитрий Азаров поставил задачу к 2022 году обеспечить доступность ясельных групп. В настоящее время она выполнена в 26 муниципальных образованиях (70,3%) региона.
Во вторник, 3 сентября, состоялось открытие дополнительной ясельной группы в детском саду № 203 «Алиса» АНО ДО «Планета детства «Лада» г.о.Тольятти. В настоящий момент его посещают 387 малышей в возрасте от 2-х до 7-ми лет.

В своём ежегодном послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу к 2022 году обеспечить доступность ясельных групп. В настоящее время она выполнена в 26 муниципальных образованиях (70,3%) региона. При этом проблема остается актуальной для Самары, Тольятти, Кинеля, Отрадного, а также Волжского, Кинель-Черкасского, Красноярского районов.

Достижение поставленной главой региона цели стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». В Самарской области ведётся строительство и реконструкция 28 детских садов, 17 из них планируют открыть до конца года. Помимо этого, в уже имеющихся детсадах, исключительно за счёт средств региональной казны, открываются дополнительные места в ясельных группах.

Так, в муниципальном детском саду № 27 «Лесовичок» г.о. Тольятти в 2019 году производился капитальный ремонт и оснащение группового помещения. В результате открыта еще одна дополнительная группа для детей раннего возраста (20 детей). Данное дошкольное учреждение посещают 488 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет (108 детей раннего возраста, 380 воспитанников дошкольного возраста).

«Эти новые ясельные группы позволят снять социальную напряженность в густонаселенных районах Тольятти, — отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская.- Но это не повод останавливаться. Работа по созданию мест в детских садах в Самарской области продолжается. Так в ходе реализации национального проекта «Демография» к концу 2021 года планируется открыть более 4000 мест в детских садах для детей с 2-х месяцев до 7 лет».

К работе по созданию дополнительных мест в детских садах в Самарской области подключились как муниципальные учреждения, так и некоммерческие организации.

До конца 2019 года только лишь в Автограде будет создано 545 мест в группах для детей раннего возраста, передает пресс-служба облправительства. 
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