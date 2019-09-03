В новом учебном году в Самарской области открываются новые ясельные группы в детских садах
3 сентября 2019 17:33
82
В своём ежегодном послании губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил задачу к 2022 году обеспечить доступность ясельных групп. В настоящее время она выполнена в 26 муниципальных образованиях (70,3%) региона. При этом проблема остается актуальной для Самары, Тольятти, Кинеля, Отрадного, а также Волжского, Кинель-Черкасского, Красноярского районов.
Достижение поставленной главой региона цели стало возможным благодаря национальному проекту «Демография». В Самарской области ведётся строительство и реконструкция 28 детских садов, 17 из них планируют открыть до конца года. Помимо этого, в уже имеющихся детсадах, исключительно за счёт средств региональной казны, открываются дополнительные места в ясельных группах.
Так, в муниципальном детском саду № 27 «Лесовичок» г.о. Тольятти в 2019 году производился капитальный ремонт и оснащение группового помещения. В результате открыта еще одна дополнительная группа для детей раннего возраста (20 детей). Данное дошкольное учреждение посещают 488 воспитанника в возрасте от 1,5 до 7 лет (108 детей раннего возраста, 380 воспитанников дошкольного возраста).
«Эти новые ясельные группы позволят снять социальную напряженность в густонаселенных районах Тольятти, — отмечает заместитель министра образования и науки Самарской области Елена Пинская.- Но это не повод останавливаться. Работа по созданию мест в детских садах в Самарской области продолжается. Так в ходе реализации национального проекта «Демография» к концу 2021 года планируется открыть более 4000 мест в детских садах для детей с 2-х месяцев до 7 лет».
К работе по созданию дополнительных мест в детских садах в Самарской области подключились как муниципальные учреждения, так и некоммерческие организации.
До конца 2019 года только лишь в Автограде будет создано 545 мест в группах для детей раннего возраста, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
3 сентября 2019 18:29
О переменах в сфере наружной рекламы Самары рассказали в ходе брифинга. Благоустройство региона
55
3 сентября 2019 17:33
Дмитрий Азаров поставил задачу к 2022 году обеспечить доступность ясельных групп. В настоящее время она выполнена в 26 муниципальных образованиях (70,3%)... Благоустройство региона
81
3 сентября 2019 16:11
Сегодня в сквере на площади Куйбышева со стороны ул. Красноармейской установили бронзовую скульптуру высотой около 3,5 метров и весом порядка 7 тонн. Благоустройство региона
129
Капитальный ремонт в Самаре
10 августа 2019 17:43
Продукция сети магазинов ИКЕА повсеместно пользуется особым спросом. Шведская компания специализируется на производстве мебели для дома, существенную часть... Капитальный ремонт в Самаре
841
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6435
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2920
Всё в Дом
2 сентября 2019 17:39Преимущества стиральных машинок с вертикальной загрузкой
Сколько времени существуют стиральные машинки с вертикальным типом загрузки, столько времени и идут споры о том, чем же она лучше. Всё в Дом
67
24 июля 2019 21:16
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго. Всё в Дом
877
24 июля 2019 21:14
Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин. Всё в Дом
145
ЖКХ
3 сентября 2019 14:19
Общая задолженность жителей и предприятий Самары за водоснабжение и водоотведение превышает 1,5 млрд. рублей. ЖКХ
141
3 сентября 2019 09:52
ЭкоСтройРесурс будет выставлять претензии неплательщикам. ЖКХ
214
2 сентября 2019 14:17
В связи с работами на водоводе. ЖКХ
323
Экология
3 сентября 2019 10:41
Выпуск прошел в ходе экологической акции ПАО «Кузнецов» под контролем сотрудников Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Экология
193
30 августа 2019 12:48
Жителям советуют одеваться теплей. Экология
723
29 августа 2019 12:24
Новым домом для рыб станет Куйбышевское водохранилище. Экология
264
Видео
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
221
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
477
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
344
21 августа 2019 10:58
Конкретная сумма финансовой поддержки не уточняется. Образование
309
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
546
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
1444
Фоторепортажи
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
401
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2196
23 августа 2019 10:13
На набережной развернули самый длинный флаг. Социум
399
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
675
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
489
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
631
Мероприятия