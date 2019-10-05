В микрорайоне Крутые ключи открылась новая детская школа искусств
5 октября 2019 14:38
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Здесь уже произведён набор 150 учащихся по самым востребованным специальностям– изобразительному искусству, фортепиано, скрипке, гитаре, народными духовым инструментам, а также академическому и эстрадному вокалу.
Занятия у детей проходят с использованием нового музыкального оборудования, которое школа получила в рамках реализации национального проекта "Культура", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Возможности новой современной школы оценил губернатор Дмитрий Азаров. Напрмер, в классе изобразительного искусства дети рисовали осенние натюрморты. Глава региона поручил Минкультуры СО организовать для воспитанников выезд в рамках проекта "Поезд на пленэр".
Это поездки выходного дня для художников-любителей и профессионалов на природу. "Нужно выбрать день, чтобы погода была хорошей. Тем более у нас в СО самые живописные места",- отметил Дмитрий Азаров и пожелал юным живописцам творческих успехов.
На стенах школы висят картины детей, а также работы фотохудожника Валерия Афанасьева. В школе искусств он будет преподавать фотодело. Губернатор поручил главе города Елене Лапушкиной также предусмотреть возможность размещения интерактивной панели для расписания занятий.
Глава региона осмотрел классы индивидуальных занятий по скрипке, эстрадному вокалу, сольфеджо, посетил библиотеку, для которой поручил приобрести дополнительную музыкальную литературу и пополнить ее фонд новыми изданиями.
"Школа на меня произвела хорошее впечатление,- отметил Дмитрий Азаров. - Впервые за 30 лет мы в новом здании мы создали школу искусств. Когда только создавался микрорайон, было много опасений - а что здесь будет с образовательным процессом: со школами и детскими садами."
"Сейчас в этом микрорайоне одни из лучших образовательных учреждений в Самаре. И я очень рад, что теперь есть и школа искусств для того, чтобы дети могли получать знания, заниматься творчеством и развиваться, рядом со своим домом. Человек должен получать необходимые знания и гармонично развиваться во всех сферах. Творчество даёт колоссальный толчек к развитию личности, самореализации человека. Новые возможности в дополнительном образовании дают национальные проекты, инициированные Президентом. Для того, чтобы каждый человек мог реализовать свои возможности, должен быть высокий уровень образования, потому что конкурентоспособность человека, в конечном счёте, его успех, во многом зависят от базового и дополнительного образования", - отметил Дмитрий Азаров.
"Я рад, что в рамках нацпроектов "Культура", "Образование", "Демография", "Здравоохранение" многое делается для того, чтобы человек сегодня имел возможности для развития вне зависимости от того, в каком городе, в каком посёлке он живет", - подчеркнул губернатор.
Глава региона поздравил педагогов школы с профессиональным праздником и подарил сертификат на приобретение дополнительного музыкального оборудования для занятий.
"Поздравляю педагогов с Днём учителя,которые отмечают свой праздник как и положено - вместе с детьми", - сказал Дмитрий Азаров.
Директор школы Марина Пономарева поблагодарила губернатора за внимание к школе и развитию системы дополнительного образования в СО: "Мы рады, что это новое помещение открылось именно в том районе, где огромное количество детей, желающих получать образование", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.
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