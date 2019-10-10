В этом году в Самарской области будет устроено или отремонтировано более 4000 контейнерных площадок
10 октября 2019 13:43
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В этом году в Самарской области будет устроено или отремонтировано более 4000 контейнерных площадок, обновлено несколько тысяч контейнеров и десятки единиц техники для вывоза отходов. Об этом в своем твиттере написал председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
Он прокомментировал городской проект "Наш Микрорайон" по поддержке инициатив жителей Тольятти - удобный механизм для смелых экспериментов, назвав его хорошим проектом.
Вот такую площадку для сбора ТКО оборудовали жители Комсомольского района.
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Комментарии
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