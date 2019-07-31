В Железнодорожном районе ведется благоустройство двух дворовых площадок
31 июля 2019 16:46
112
В Железнодорожном районе ведется благоустройство двух дворов: ул. Волгина №116, 120 и ул. Мяги №№24, 26, 28. По указанным адресам установят освещение, скамейки и урны для мусора, произведут озеленение, обустроят тротуары, оборудуют детские и спортивные площадки.
Во дворах по ул. Мяги идут активные ремонтные работы. Устройство парковочных мест полностью завершено, подъездные и внутридворовые проезды отремонтированы, частично выравнены места для устройства газона и обустроены пешеходные дорожки.
Парковочные карманы здесь обустраивают в рамках нацпроета «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а АО «ПТС» по ул.Мяги от ул. Гагарина до ул. Мориса Тореза ведет плановую перекладку коммуникаций.
Жители домов вместе разрабатывали проект и сейчас тесно взаимодействуют с подрядчиком.
«Установку фонарей внесли в документацию в первую очередь. Новое освещение нам очень нужно, - рассказывает старшая по дому №24 по ул.Мяги Мария Савина. – Сейчас с подрядчиками у нас полное взаимопонимание. Например, по нашей просьбе была уменьшена высота бордюра».
Завершить работы по ремонту дворов планируется к 1 сентября 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
31 июля 2019 16:46
Завершить работы по ремонту дворов планируется к 1 сентября Благоустройство региона
111
29 июля 2019 22:13
Также будут установлены светофоры и дорожные знаки. Благоустройство региона
299
29 июля 2019 19:33
Учреждение рассчитано на 150 мест - для детей в возрасте от 2 до 7 лет. Будет создано 8 групп, в том числе 2 ясельные. Благоустройство региона
415
Капитальный ремонт в Самаре
28 января 2019 23:34Неисправности кондиционеров, их устранение
Для того чтобы поддерживать в домовладении или квартире оптимальный микроклимат, просто не обойтись без кондиционера. Он спасает в жару и создает все условия... Капитальный ремонт в Самаре
6132
2 декабря 2018 21:52
Спортивная обувь давно перешла в разряд базовых вещей. Если ранее кроссовки носили только в спортзалы, на прогулки или выездной отдых в лес, то на сегодняшний... Капитальный ремонт в Самаре
2833
16 ноября 2018 06:46
Последствия короткого замыкания, вызванного неисправностью проводки, могут быть совершенно плачевными, а избежать их поможет небольшое устройство, цена... Капитальный ремонт в Самаре
1375
Всё в Дом
24 июля 2019 21:16
Если вы купили и установили бассейн на заднем дворе, но не желаете тратить время и силу на уход за ним, то он прослужит вам не долго. Всё в Дом
211
24 июля 2019 21:14
Все мы знаем, как сложно разработать и воплотить в жизнь ремонт мечты. Но самыми сложными в этом плане становятся детские комнаты и тут есть несколько причин. Всё в Дом
98
6 июля 2019 09:11Ткани для штор. Виды и свойства
Наша душа открыта не для каждого, но заглянуть в нее можно через вкусовые пристрастия человека, его мироощущение и восприятие. Как это сделать? Всё в Дом
644
ЖКХ
30 июля 2019 21:08
В ночь с 31 июля на 1 августа «Предприятие тепловых сетей» приступает к ремонту магистрального теплопровода. ЖКХ
1666
30 июля 2019 14:46
Оформлять документы и пользоваться водой и канализацией на законных основаниях гораздо выгоднее. ЖКХ
318
29 июля 2019 18:36
В качестве пилотного проекта системой мониторинга и управления будет оснащен городской маршрут вывоза мусора в одном из городских районов Самары. ЖКХ
357
Экология
30 июля 2019 17:48
Площадь лесных пожаров в Сибири превысила 2,7 миллиона гектаров. Режим ЧС введён на территории пяти регионов. Экология
286
30 июля 2019 11:29
Теперь синоптики прогнозируют дожди. Экология
350
29 июля 2019 10:47
Росрыболовство намерено потребовать возмещения ущерба. Экология
289
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
219
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
479
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
372
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
513
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
453
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
352
Фоторепортажи
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
431
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
747
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
786
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
689
9 июня 2019 11:17
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина. Социум
896
9 июня 2019 09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок. Социум
901
Мероприятия