В Железнодорожном районе ведется благоустройство двух дворовых площадок

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В Железнодорожном районе ведется благоустройство двух дворов: ул. Волгина №116, 120 и ул. Мяги №№24, 26, 28. По указанным адресам установят освещение, скамейки и урны для мусора, произведут озеленение, обустроят тротуары, оборудуют детские и спортивные площадки.Во дворах по ул. Мяги идут активные ремонтные работы. Устройство парковочных мест полностью завершено, подъездные и внутридворовые проезды отремонтированы, частично выравнены места для устройства газона и обустроены пешеходные дорожки.Парковочные карманы здесь обустраивают в рамках нацпроета «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а АО «ПТС» по ул.Мяги от ул. Гагарина до ул. Мориса Тореза ведет плановую перекладку коммуникаций.Жители домов вместе разрабатывали проект и сейчас тесно взаимодействуют с подрядчиком.«Установку фонарей внесли в документацию в первую очередь. Новое освещение нам очень нужно, - рассказывает старшая по дому №24 по ул.Мяги Мария Савина. – Сейчас с подрядчиками у нас полное взаимопонимание. Например, по нашей просьбе была уменьшена высота бордюра».Завершить работы по ремонту дворов планируется к 1 сентября 2019 года, передает пресс-служба горадминистрации.