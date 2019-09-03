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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Южном городе обсудили перспективы развития микрорайона

3 сентября 2019 23:39
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При планировании развития территории Южного города большое внимание уделяется социальной инфраструктуре, возведению школ, детских садов, поликлиник.
Во вторник, 3 сентября и.о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по перспективному развитию Южного города, в котором приняли участие руководители профильных министерств, муниципалитетов и компании-застройщика.

В ближайшие годы в Южном городе планируется целый комплекс работ по застройке, строительству социальных объектов, дорог, объектов благоустройства.

«Мы видим уровень благоустройства, который уже достигнут сейчас. Но, тем не менее, остаются и нерешенные вопросы. Давайте посмотрим, что мы должны предпринять, чтобы условия проживания людей на новых застраиваемых территориях были более комфортные, более современные», — отметил, открывая совещание Виктор Кудряшов.

Председатель совета директоров компании «Древо» Николай Чудаев доложил, что проект «Южный город» реализуется с 2012 года, в настоящее время здесь проживает около 21 тысячи человек.

При планировании развития территории Южного города большое внимание уделяется социальной инфраструктуре, возведению школ, детских садов, поликлиник. В дальнейшем эта работа должна вестись параллельно со строительством жилых кварталов.

Например, 2 сентября открыл свои двери второй корпус образовательного центра на 1500 мест, построенный в рамках инициированного Президентом страны Владимиром Путиным национального проекта «Образование». Третья школа проектируется, ввести ее в строй предполагается не позже 2022 года. По расчетам застройщика, необходимо сдавать в эксплуатацию одну школу в три года.

Также Николай Чудаев рассказал, что в «Южном городе» сегодня работает 5 детских садов, ещё три строятся — их сдача планируется в следующем году, и один проектируется. В конце 2019 года должна быть введена в строй вторая поликлиника, также в конце этого года будет введен в эксплуатацию ледовый каток в дополнение к уже работающему ФОКу с бассейном. Кроме того, в этом году в Южном городе начнет работу свой ЗАГС.

Отдельное внимание при проектировании уделяется зонам отдыха горожан и общественным пространствам. Возможности развития парковой зоны на территории «Южного города» площадью до 50 га включают в себя в том числе, размещение зоопарка. Есть планы по строительству в микрорайоне парка развлечений.

Также участники совещания обсудили необходимость интеграции дорожной инфраструктуры микрорайона с транспортной сетью Самары. После ввода в эксплуатацию Фрунзенского моста добраться из Южного города в столицу области станет проще, однако это не решит всех проблем. Необходимо оценить перспективы строительства канатной пассажирской дороги, которая соединит с микрорайон с железнодорожным вокзалом, а также прокладки в Южный город трамвайных и троллейбусных линий, передает пресс-служба облправительства.

Кроме того, речь шла и о создании здесь новых рабочих мест. Сегодня 90% жителей Южного города ездят на работу за пределы микрорайона, в основном в Самару. Среди возможных потенциальных направлений рассматривалось развитие индустриального парка «Преображенка», также застройщик заявил о готовности выделять площадки под строительство объектов федерального и регионального значения. 
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Комментарии



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