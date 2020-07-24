В Тольятти открылся детский сад на 350 мест
24 июля 2020 15:57
106
Новый корпус детского сада по сути является самостоятельным учреждением, в котором есть все необходимое для воспитания и развития 350 малышей. Детский сад уже принял первых воспитанников, причем как дошколят, так и совсем маленьких тольяттинцев: в саду функционируют четыре ясельные группы. Отметим, что создание мест для детей до трех лет способствует трудоустройству молодых мам и тем самым решает задачи, обозначенные в нацпроекте «Демография», инициированном Президентом страны Владимиром Путиным.
Открытия нового корпуса детского сада жители 20-го квартала Автограда ждали более пяти лет. И, как заверяют сами молодые родители, ждали не зря: детский сад, хотя и построен по типовому проекту, по внутреннему наполнению, продуманности деталей выгодно отличается от многих других учреждений.
В этом заслуга коллектива, который вложил в создание особой атмосферы в «Ладушках» частицу души. Заведующая Ольга Андрианова говорит, что для этого педагоги постарались «встать на место ребенка, посмотреть вокруг глазами воспитанников».
«Мы постоянно думали, как увлечь детей с первых дней, чтобы не было слез, чтобы дети заинтересовались, чтобы они развивались, – отмечает Ольга Андрианова. – Здесь вы видите усилия всех: Правительства региона, администрации Тольятти, застройщика и нашего коллектива. Получилась такая прекрасная сказка».
Во время посещения Дмитрий Азаров лично убедился, что дети ходят в детский сад с удовольствием, а взрослые восхищаются подходом педагогов к образованию и воспитанию. Так, Людмила Тымчук, мама трехлетней Стеши, поделилась: дочка в первый же день влюбилась в детсад, уходит нехотя. Раньше девочка ходила в сад, который был от дома далеко. Про разницу Стеша сказала: «Ходила в садик, только в другой, не разноцветный».
Сад, действительно, переливается всеми цветами. Стены каждого этажа расписаны вручную. На первом дети могут узнать об истории и памятных местах Тольятти (экспозиция «Время Тольятти»), на другом – познакомиться с континентами и планетами солнечной системы.
Чтобы воспитанники смогли себя проявить в будущем, в «Ладушках» дают широкий спектр знаний. Например, в детском саду действует клуб «ГЕО». С пяти лет в игровой форме дети получают информацию о географии и истории.
«Мы стараемся сделать так, чтобы еще на начальном этапе у детей формировался багаж знаний, – делится методист Ольга Полищук. – Интерес живой, дети не хотят уходить: «Мам, пап, подожди, мы сейчас закончим эту игру, и только потом пойдем».
В саду действует шахматный клуб, есть класс, где в игровом формате дают знания по правилам дорожного движения. В коллективе есть педагоги по иностранным языкам. Для музыкального зала закуплены синтезатор, барабанная установка и другие инструменты, есть все необходимое для кукольных спектаклей.
«Ладушки» участвуют в городском проекте «Культурный гражданин». Он предполагает получение литературных и краеведческих знаний, посещение концертов и мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи, изготовлению театрального реквизита.
Отдельно стоит отметить конструкторское бюро «РобоЛадушки», где дети могут собирать роботов и заниматься программированием. Здесь уже успели снять видеофильм про испытательный полигон для автомобилей. Работа кропотливая – каждый кадр снимается отдельно, потом все сводится в короткометражку.
«Наши дети еще себя покажут», – уверена Ольга Андрианова.
Родители в этом тоже не сомневаются:
«Вы не представляете, насколько мы счастливы, – обратилась к Дмитрию Азарову многодетная мама Мария Киракосян. – Говорю за весь Тольятти. Сад не только лучший в городе, но и один из лучших в Самарской области!».
Общаясь с коллективом детского сада, Глава региона отметил вклад педагогов в разработку обучающей программы, организацию досуга и искреннюю заинтересованность в работе, а также призвал руководство «Ладушек» делиться опытом с руководством других детских садов Самарской области. «В «Ладушках» есть все для самореализации этих замечательных детей», – подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
24 июля 2020 15:57
В Автозаводском районе Тольятти открылся новый корпус детского сада «Ладушки», который станет центром раннего математического развития юных тольяттинцев.... Благоустройство региона
105
24 июля 2020 14:00
В настоящее время подрядная организация на ряде участков уже приступила к устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Благоустройство региона
169
24 июля 2020 13:46
Глава Самары Елена Лапушкина проверила ход строительных работ, которые проходят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Благоустройство региона
163
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020 19:42
Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,... Капитальный ремонт в Самаре
2381
23 апреля 2020 07:51
С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1389
24 марта 2020 19:03
Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях. Капитальный ремонт в Самаре
1412
Всё в Дом
13 апреля 2020 22:34Автополив и его главные преимущества
Психологи и эзотерики утверждают, что зеленый цвет - символ богатства и процветания. Яркий цвет сочной зелени ухоженного иного газ она станет для Вас не просто... Всё в Дом
2770
25 марта 2020 10:48
Авторский интерьер невозможно себе представить без утонченных и неповторимых вещей, аксессуаров и стильных элементов декора. Всё в Дом
916
6 марта 2020 12:14Как правильно выбрать деревянную кровать
Порой при обустройстве спальни хочется опустить руки: кроватей слишком много, а нужна всего одна. Всё в Дом
1653
ЖКХ
24 июля 2020 12:30
Несмотря на объективно сложные условия весны - начала лета, переложено коммуникаций даже больше, чем в прошлом году. ЖКХ
234
23 июля 2020 15:44
Общий долг десяти крупнейших обслуживающих организаций-неплательщиков достигает около 900 млн рублей. Крупнейший размер долга у ООО «Жилуниверсал». ЖКХ
630
23 июля 2020 10:46
Гости побывали "На дне". ЖКХ
1442
Экология
24 июля 2020 11:41
В озеро в парке Металлургов вылили 100 литров биологического препарата. Ведется и механическая расчистка водоема. Экология
211
23 июля 2020 17:40
Остановить процесс распространения сине-зеленых водорослей специалисты планируют с помощью натурального препарата на основе другой микроводоросли -... Экология
585
23 июля 2020 14:40
Общественные обсуждения проходили в новом формате. С 16 по 20 июля был проведен сбор замечаний в виде заполненных опросных листов. Экология
458
Видео
21 июля 2020 12:29
Возраст - от 23 до 45 лет. Социум
600
16 июля 2020 09:37
В Пенсионном фонде России опровергли информацию о том, что пенсионеры могут сейчас получить доплату за советский стаж. Экономика региона
1074
15 июля 2020 13:42
Проводилась эвакуация людей. Происшествия
982
9 июля 2020 10:07
Защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов ответил на вопросы клубного телевидения. Спорт в регионе
1640
6 июля 2020 12:47
Завершить работы подрядчики планируют в 2021 году. Строительство
1500
4 июля 2020 11:53
Уровень воды местами поднимался так высоко, что автобусы превращались в "аквариумы". В стране
1529
Фоторепортажи
24 июня 2020 14:06
Он стал единственным в ПФО. 75 лет ПОБЕДЫ
2129
1 марта 2020 15:38
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева. Культура
3819
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
3294
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
4198
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
4333
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
4367
Мероприятия