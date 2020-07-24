В Тольятти открылся детский сад на 350 мест

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Новый корпус детского сада по сути является самостоятельным учреждением, в котором есть все необходимое для воспитания и развития 350 малышей. Детский сад уже принял первых воспитанников, причем как дошколят, так и совсем маленьких тольяттинцев: в саду функционируют четыре ясельные группы. Отметим, что создание мест для детей до трех лет способствует трудоустройству молодых мам и тем самым решает задачи, обозначенные в нацпроекте «Демография», инициированном Президентом страны Владимиром Путиным.Открытия нового корпуса детского сада жители 20-го квартала Автограда ждали более пяти лет. И, как заверяют сами молодые родители, ждали не зря: детский сад, хотя и построен по типовому проекту, по внутреннему наполнению, продуманности деталей выгодно отличается от многих других учреждений.В этом заслуга коллектива, который вложил в создание особой атмосферы в «Ладушках» частицу души. Заведующая Ольга Андрианова говорит, что для этого педагоги постарались «встать на место ребенка, посмотреть вокруг глазами воспитанников».«Мы постоянно думали, как увлечь детей с первых дней, чтобы не было слез, чтобы дети заинтересовались, чтобы они развивались, – отмечает Ольга Андрианова. – Здесь вы видите усилия всех: Правительства региона, администрации Тольятти, застройщика и нашего коллектива. Получилась такая прекрасная сказка».Во время посещения Дмитрий Азаров лично убедился, что дети ходят в детский сад с удовольствием, а взрослые восхищаются подходом педагогов к образованию и воспитанию. Так, Людмила Тымчук, мама трехлетней Стеши, поделилась: дочка в первый же день влюбилась в детсад, уходит нехотя. Раньше девочка ходила в сад, который был от дома далеко. Про разницу Стеша сказала: «Ходила в садик, только в другой, не разноцветный».Сад, действительно, переливается всеми цветами. Стены каждого этажа расписаны вручную. На первом дети могут узнать об истории и памятных местах Тольятти (экспозиция «Время Тольятти»), на другом – познакомиться с континентами и планетами солнечной системы.Чтобы воспитанники смогли себя проявить в будущем, в «Ладушках» дают широкий спектр знаний. Например, в детском саду действует клуб «ГЕО». С пяти лет в игровой форме дети получают информацию о географии и истории.«Мы стараемся сделать так, чтобы еще на начальном этапе у детей формировался багаж знаний, – делится методист Ольга Полищук. – Интерес живой, дети не хотят уходить: «Мам, пап, подожди, мы сейчас закончим эту игру, и только потом пойдем».В саду действует шахматный клуб, есть класс, где в игровом формате дают знания по правилам дорожного движения. В коллективе есть педагоги по иностранным языкам. Для музыкального зала закуплены синтезатор, барабанная установка и другие инструменты, есть все необходимое для кукольных спектаклей.«Ладушки» участвуют в городском проекте «Культурный гражданин». Он предполагает получение литературных и краеведческих знаний, посещение концертов и мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи, изготовлению театрального реквизита.Отдельно стоит отметить конструкторское бюро «РобоЛадушки», где дети могут собирать роботов и заниматься программированием. Здесь уже успели снять видеофильм про испытательный полигон для автомобилей. Работа кропотливая – каждый кадр снимается отдельно, потом все сводится в короткометражку.«Наши дети еще себя покажут», – уверена Ольга Андрианова.Родители в этом тоже не сомневаются:«Вы не представляете, насколько мы счастливы, – обратилась к Дмитрию Азарову многодетная мама Мария Киракосян. – Говорю за весь Тольятти. Сад не только лучший в городе, но и один из лучших в Самарской области!».Общаясь с коллективом детского сада, Глава региона отметил вклад педагогов в разработку обучающей программы, организацию досуга и искреннюю заинтересованность в работе, а также призвал руководство «Ладушек» делиться опытом с руководством других детских садов Самарской области. «В «Ладушках» есть все для самореализации этих замечательных детей», – подчеркнул Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.