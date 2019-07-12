В Сызранском районе обустроят современный парк
12 июля 2019 20:02
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Среди успешных направлений она отметила реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». «В этом году у нас обустраиваются два двора и одна общественная территория. Это парк в сельском поседении Усинское, стоимостью 8 млн рублей, — говорит глава района.- Объект получится добротным, красивым и будет ориентирован на все категории граждан. Здесь будет и детская и спортивная площадка, и зона отдыха для мам с детьми».
Дмитрий Азаров отметил, что следует придать проекту индивидуальность. «Нужно добавить некую сызранскую изюминку, найти своеобразные фишки, которыми могли бы гордится местные жители», — отметил Губернатор.
В ближайших планах района — участие в нацпроекте «Культура» и программе «Комплексное развитие сельских территорий». «Искренне желаю вам успехов. Обязательно выберу время и приеду в район с визитом»,- сказал Дмитрий Азаров, передает пресс-служба облправительства.
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