В Сызрани появилась универсальная пришкольная спортплощадка

90

В Сызрани открылась новая многофункциональная спортплощадка. Она появилась на территории образовательной школы №3 и обустроена при благотворительной поддержке Сызранского НПЗ, дочернего общества компании «Роснефть».

Спортплощадка особенная: она предназначена и для игр, и для физического развития ребят разного возраста. На выделенные нефтяниками средства установлены спортивные комплексы с веревочными лестницами, канатом, скалодромом, кольцами. Есть и шведская стенка, лабиринт, рукоход, брусья, перекладины, уличные тренажеры. Отведено место и для прыжков в длину, для игр в баскетбол и волейбол. Все оборудование безопасно и отвечает требованиям ГОСТ, площадка ограждена, ведется круглосуточное видеонаблюдение. Тренироваться можно и по вечерам: для этого установлено освещение.

Сразу оценить весь функционал новой спортплощадки присутствующим помогли спортсмены Сызранского НПЗ, которые провели мастер–класс по баскетболу, гиревому спорту и общей физподготовке. Самые активные участники получили подарки от предприятия.

Открытие нового спортивного объекта важно не только для учеников школы: посещать ее смогут все жители микрорайона. И свою радость они не скрывают. Например, Светлана Телепенко, мать восьмилетнего сына, очень довольна, что такая спортзона появилась в микрорайоне. За ходом строительства следила с первых дней и ждала дня открытия. Как мама очень подвижного ребенка, она высоко оценила безопасность площадки и уверена - детям здесь очень понравится.

А мальчишки и девчонки, ставшие гостями, сразу же вскарабкались на снаряды и проверили их на прочность. Спортплощадка проверку прошла на отлично.

Возведение нового объекта шло под контролем администрации города, которая следила за ходом, а главное качеством выполнения работ на каждом этапе.

«Компания «Роснефть» и ее дочерние общества традиционно уделяют особое внимание созданию благоприятной социальной среды в регионах своего присутствия. Благодаря поддержке нефтяников реализуются столь масштабные социально значимые проекты, - поделился гость мероприятия, первый заместитель главы г.о. Сызрань Андрей Советкин. - Только в этом году благодаря поддержке «Роснефти» в Сызрани открыла свои двери после капитального ремонта школа №21, поликлиника центральной городской больницы получила второе рождение. Отрадно, что спорту и культуре тоже уделяется большое внимание. Спортплощадка, построенная при поддержке Сызранского НПЗ, теперь, уверен, станет одним из любимых мест отдыха горожан».

Для компании «Роснефть» развитие физической культуры и спорта, в том числе детского, – одно из приоритетных направлений. Несколько лет назад на территории школы №33 на средства Cызранского НПЗ оборудовали спортзону, а самый масштабный проект, реализованный в Сызрани за последние годы, – строительство «Роснефть Арены», давшей толчок развитию в городе зимних видов спорта.