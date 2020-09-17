В Струковском саду появятся входные ворота образца начала XX века

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В Струковском саду Самары в конце весны - начале лета 2021 года откроют новую скульптурную композицию "Вальс". Это проект авторского коллектива заслуженного архитектора России Алексея Панина и самарского архитектора Петра Панина. Концепцию "Вальса" признали лучшей на конкурсе проектов памятника, посвященного знаменитому вальсу "На сопках Маньчжурии", передает sova.info.

Напомним, организаторами конкурса, объявленного в апреле этого года, выступила самарская организация Союза архитекторов России.

Инициаторами создания и установки скульптуры, посвященной первому исполнению вальса "На сопках Маньчжурии", являются депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн, региональное отделение Духового общества и муниципальный концертный духовой оркестр. Памятник планируется установить в Струковском саду, где вальс прозвучал впервые в апреле 1908 года.

Над проектами индивидуально и в коллективах работали пятьдесят авторов из Самары,

Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Пензы, Нижнего Новгорода, Брянска, Казахстана и Великобритании. Свои идеи разрабатывали архитекторы, скульпторы, художники-монументалисты и дизайнеры.

Разнообразие авторских подходов к тематике конкурса демонстрирует выставка проектов в самарском Доме архитектора на улице Чапаевской, которая будет открыта до 27 сентября по будням с 10:00 до 17:00. Пояснительные записки к проектам помогут понять пути поиска образных идей и решений, погрузиться в авторскую творческую кухню. Все посетители получают анкету для народного голосования. Перед закрытием выставки планируется награждение участников конкурса и презентации их идей. Анонсы - на сайте uarsamara.ru.

Из всех предложений жюри выбрало 22 проекта, из которых четыре вышли в финал.

С большим отрывом победила архитектурно-художественная композиция "Вальс", посвященная созданию композитором Ильей Шатровым произведения "На сопках Маньчжурии" в память о погибших в Русско-японской войне в 1904-1905 годах представителей 214-го резервного полка (капельмейстером которого и служил композитор), а также первому исполнению вальса в Струковском саду в 1908 году. Согласно авторской концепции, за литературную основу взята история любви Шатрова и самарской барышни Шурочки Шихобаловой; за архитектурную - реконструкция входных ворот начала XX века в сад. Не остались забытыми ноты вальса: с двух сторон от ворот - стилизованный нотный стан.

Александр Хинштейн планирует привлекать средства на изготовление и установку памятника из внебюджетных источников. Проект-победитель будет еще доработан и дополнен, после чего, уже в следующем году, начнется создание самой скульптурной композиции.

Фото: hinshtein.ru