Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре определили победителя конкурса на лучшую концепцию памятника вальсу "На сопках Маньчжурии". 
В Струковском саду появятся входные ворота образца начала XX века
Лукашенко заявил, что госграница с Украиной также будет усилена.
Белоруссия усилит границы с Польшей, Литвой и Украиной
Уточняется, что ранее препараты могли применяться только для лечения пациентов в стационарах.
Минздрав разрешил амбулаторное применение двух препаратов от COVID-19
Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на поддержку федерального министерства.
В Самарской области состоялось межрегиональное совещание по стратегии развития масличных культур в России
PR-менеджер певца Бориса Моисеева Кирилл Сурметов в четверг, 17 сентября, опроверг информацию СМИ о резком ухудшении состояния артиста.
Представитель Моисеева прокомментировал сообщения о его состоянии
Об этом профессор Ратгерского университета в Нью-Джерси Сергей Ерофеев сообщил в Facebook.
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
Эта икона защищает жилище от пожаров и является покровительницей тех, кто ведет ежедневную борьбу с огнем – спасателей-огнеборцев.
Сызранские огнеборцы приняли участие в молебне в честь иконы Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина»
Оценена работа региона, направленная на создание инфраструктуры для выявления и поддержки одаренных детей.
Началась разработка региональных мероприятий «Десятилетия детства» на период до 2027 года
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.19
0.26
EUR 88.63
-0.23
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
20 сентября в Самаре будет проведен проект «Подиум зрелой красоты»
В Самаре пройдет Чемпионат Поволжья по дрифту «DRIFT THAT»
Ярмарка восточной кухни Ярмарка Вкусов - Чайхона 2020 ждет самарцев
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Струковском саду появятся входные ворота образца начала XX века

17 сентября 2020 22:29
85
В Самаре определили победителя конкурса на лучшую концепцию памятника вальсу "На сопках Маньчжурии". 

В Струковском саду Самары в конце весны - начале лета 2021 года откроют новую скульптурную композицию "Вальс". Это проект авторского коллектива заслуженного архитектора России Алексея Панина и самарского архитектора Петра Панина. Концепцию "Вальса" признали лучшей на конкурсе проектов памятника, посвященного знаменитому вальсу "На сопках Маньчжурии", передает sova.info

Напомним, организаторами конкурса, объявленного в апреле этого года, выступила самарская организация Союза архитекторов России. 
Инициаторами создания и установки скульптуры, посвященной первому исполнению вальса "На сопках Маньчжурии", являются депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн, региональное отделение Духового общества и муниципальный концертный духовой оркестр. Памятник планируется установить в Струковском саду, где вальс прозвучал впервые в апреле 1908 года. 

Над проектами индивидуально и в коллективах работали пятьдесят авторов из Самары, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Пензы, Нижнего Новгорода, Брянска, Казахстана и Великобритании. Свои идеи разрабатывали архитекторы, скульпторы, художники-монументалисты и дизайнеры. 

Разнообразие авторских подходов к тематике конкурса демонстрирует выставка проектов в самарском Доме архитектора на улице Чапаевской, которая будет открыта до 27 сентября по будням с 10:00 до 17:00. Пояснительные записки к проектам помогут понять пути поиска образных идей и решений, погрузиться в авторскую творческую кухню. Все посетители получают анкету для народного голосования. Перед закрытием выставки планируется награждение участников конкурса и презентации их идей. Анонсы - на сайте uarsamara.ru.  

Из всех предложений жюри выбрало 22 проекта, из которых четыре вышли в финал. 

С большим отрывом победила архитектурно-художественная композиция "Вальс", посвященная созданию композитором Ильей Шатровым произведения "На сопках Маньчжурии" в память о погибших в Русско-японской войне в 1904-1905 годах представителей 214-го резервного полка (капельмейстером которого и служил композитор), а также первому исполнению вальса в Струковском саду в 1908 году. Согласно авторской концепции, за литературную основу взята история любви Шатрова и самарской барышни Шурочки Шихобаловой; за архитектурную - реконструкция входных ворот начала XX века в сад. Не остались забытыми ноты вальса: с двух сторон от ворот - стилизованный нотный стан. 

Александр Хинштейн планирует привлекать средства на изготовление и установку памятника из внебюджетных источников. Проект-победитель будет еще доработан и дополнен, после чего, уже в следующем году, начнется создание самой скульптурной композиции.

 

Фото:   hinshtein.ru 

версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
17 сентября 2020  22:29
В Самаре определили победителя конкурса на лучшую концепцию памятника вальсу "На сопках Маньчжурии". 
В Струковском саду появятся входные ворота образца начала XX века
В Самаре определили победителя конкурса на лучшую концепцию памятника вальсу "На сопках Маньчжурии".  Благоустройство региона
71
17 сентября 2020  13:50
В Сызрани ликвидирована стихийная свалка 
В Сызрани ликвидирована стихийная свалка 
С места несанкционированной свалки при помощи спецтехники было вывезено более 1000 кубометров мусора. Благоустройство региона
270
17 сентября 2020  12:59
Временное ограничение движения транспорта вводят в Самаре на перекрестке Карла Маркса
Временное ограничение движения транспорта вводят в Самаре на перекрестке на Карла Маркса
Такие меры приняты в связи со строительством газопровода. Благоустройство региона
251
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,... Капитальный ремонт в Самаре
4054
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1635
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях. Капитальный ремонт в Самаре
1753
Весь список
Всё в Дом
13 апреля 2020  22:34
Автополив и его главные преимущества
 Психологи и эзотерики утверждают, что зеленый цвет - символ богатства и процветания. Яркий цвет сочной зелени ухоженного иного газ она станет для Вас не просто... Всё в Дом
4007
25 марта 2020  10:48
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
 Авторский интерьер невозможно себе представить без утонченных и неповторимых вещей, аксессуаров и стильных элементов декора.  Всё в Дом
1072
6 марта 2020  12:14
Как правильно выбрать деревянную кровать
 Порой при обустройстве спальни хочется опустить руки: кроватей слишком много, а нужна всего одна.  Всё в Дом
1956
Весь список
ЖКХ
17 сентября 2020  15:54
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» направил в мировые суды Самары заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности на сумму около 370 млн рублей с горожан, имеющих непогашенные счета за энергоресурсы.
50 тысяч клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре могут решить проблему долга за тепло в досудебном порядке
Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» направил в мировые суды Самары заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности на сумму около 370 млн... ЖКХ
273
17 сентября 2020  15:50
Осталось меньше двух недель, чтобы выйти из тени.
Амнистия незаконных подключений к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения завершится 30 сентября
Осталось меньше двух недель, чтобы выйти из тени. ЖКХ
263
17 сентября 2020  11:59
В Самаре включат отопление, только когда похолодает до 8 градусов
В Самаре включат отопление, только когда похолодает до 8 градусов
Столбик термометра должен продержаться на этой отметке 5 дней. ЖКХ
270
Весь список

Экология
16 сентября 2020  13:55
В Самарской области выпал первый снег
В Самарской области выпал первый снег
Местные жители не ожидали напоминания о предстоящей зиме в начале осени.  Экология
470
14 сентября 2020  13:48
75 новых лип высадили в парке Победы в Самаре
75 новых лип высадили в парке Победы в Самаре
Парк украсили зелеными насаждениями накануне Дня города. Экология
644
12 сентября 2020  13:58
В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков
В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за заморозков
Прогнозируется вероятность возникновения происшествий, связанных с угрозой для сельскохозяйственных культур.   Экология
865
Весь список
Видео
1 сентября 2020  09:58
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
В Татарстане неизвестные устроили стрельбу, напав на киоск с шаурмой
 В результате инцидента пострадали два человека.
Криминал
1202
26 августа 2020  11:45
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В Самарской области возобновили работу мобильные медицинские комплексы
В августе регион получил 13 новых передвижных комплексов — десять флюорографов и три цифровых маммографа.
Здравоохранение
1683
24 августа 2020  09:56
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
В Сирии взорвался газопровод. Во всей стране нет электричества
 Не исключается теракт. Отмечается, что газопровод питает южный регион страны.
В мире
2045
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
2660
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
3044
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
2951
Весь список
Фоторепортажи
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
797
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
1432
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
1345
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
2845
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
5596
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
5639
Весь список
В центре внимания
Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на поддержку федерального министерства.
17 сентября 2020  21:43 
В Самарской области состоялось межрегиональное совещание по стратегии развития масличных культур в России
Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на... Экономика региона
113
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с производством масличных культур.
17 сентября 2020  15:46 
В Самарскую область прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с... Политика региона
251
Сегодня в Самарскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
17 сентября 2020  12:04 
В Самарскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Он ознакомился с посевом гибридов подсолнечника отечественной и зарубежной селекции на примере крупных хозяйств региона. Экономика региона
344
Скачок смертности: за сутки от коронавируса в Самарской области умерли 14 человек
17 сентября 2020  11:37 
Скачок смертности: за сутки от коронавируса в Самарской области умерли 14 человек
Это самый большой суточный показатель с начала заболеваний коронавирусом в регионе. Здравоохранение
529
Секретарь Самарского регионального отделения Партии Единая Россия Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
17 сентября 2020  11:23 
Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
Это первая встреча в подобном формате: более 300 общественных и партийных деятелей подключились к беседе в он-лайн режиме, и более двадцати присутствуют в... Политика региона
651
Весь список
Акценты
Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на поддержку федерального министерства.
17 сентября 2020  21:43 
В Самарской области состоялось межрегиональное совещание по стратегии развития масличных культур в России
Самарская область зарекомендовала себя как успешный регион, который способен реализовать ряд масштабных проектов, а потому может в полной мере рассчитывать на... Экономика региона
110
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с производством масличных культур.
17 сентября 2020  15:46 
В Самарскую область прибыл первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов
Цель поездки – подвести предварительные итоги посевной кампании 2020, обсудить перспективные планы развития отрасли в регионе, а также ознакомиться с... Политика региона
248
Секретарь Самарского регионального отделения Партии Единая Россия Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
17 сентября 2020  11:23 
Секретарь Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров провел встречу с представителями общественных объединений губернии
Это первая встреча в подобном формате: более 300 общественных и партийных деятелей подключились к беседе в он-лайн режиме, и более двадцати присутствуют в... Политика региона
647
Весь список
Прямая речь/Интервью
Политолог Дмитрий Орлов:
13 сентября 2020  12:22 
Политолог Дмитрий Орлов: "Власти Самарской области обеспечили законность и легитимность выборов"
По мнению эксперта, основная заслуга в этом лежит на губернаторе Дмитрии Азарове. Выборы в Самарской области
1097
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова.
12 сентября 2020  18:37 
Координатор наблюдателей в Промышленном районе: "Никаких жалоб не поступало, настроение у избирателей приподнятое"
О ходе голосования в Промышленном районе рассказала координатор наблюдателей Наталья Митрошенкова. Социум
1617
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было.
12 сентября 2020  18:22 
Наблюдатель Анастасия Волкова: "Явка хорошая, избирателей намного больше, чем в прошлые годы" Юлия Богданова
Общественный наблюдатель участка № 2904 Ленинского района Самары Анастасия Волкова сообщила, что никаких нарушений выявлено не было. Социум
1317
Весь список
Новости Тольятти
17 сентября 2020  14:08
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую, Самарскую, Оренбургскую области и ряд других регионов России.
Автопробег на метановых автомобилях прибыл на производство резидента технопарка «Жигулевская долина» -  ГК «АТС»
16 сентября производственную площадку посетили участники автопробега «Из Питера в Мирный на природном газе». Маршрут проходит через Ульяновскую,... Новости Тольятти
326
15 сентября 2020  11:11
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
Городской оперативный штаб взял на контроль ход вакцинации жителей Тольятти против гриппа и ОРВИ
В общей сложности вакцинации от гриппа и ОРВИ подлежат 6478 педагогов муниципальных образовательных учреждений. Новости Тольятти
963
15 сентября 2020  10:27
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему Социальный EVENT
В Тольятти прошел выездной пампинг на тему «Социальный EVENT»
Он состоялся в рамках проекта «Ступени социального успеха» при поддержке Фонда президентских грантов. Проект реализует ГОО «Ассоциация учащейся... Новости Тольятти
625
Весь список