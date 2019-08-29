В Смышляевке достраивают детский сад на 250 мест

94

В новом садике будет 80 ясельных мест, которые должны помочь молодым мамам района поскорее выйти на работу после декретного отпуска.Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на октябрь 2019 года. Работа движется быстрыми темпами, 7 дней в неделю, в соответствии с рабочим графиком.Министерство строительства Самарской области контролирует строительный процесс в ежедневном режиме.«Создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет – одна из основных задач нацпроекта «Демография», — объяснил руководитель департамента государственных услуг, проектной деятельности, территориального планирования и земельных ресурсов министерства строительства Самарской области Андрей Маслов. – Строительная готовность объекта составляет 55%, завершены работы по возведению «коробки» объекта. Ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, отделке помещений и фасада здания, благоустройству территории».Обеспечение юных граждан региона местами в детских дошкольных образовательных учреждениях — один из приоритетов социально-экономического развития Самарской области. Так, в этом году только в муниципальном районе Волжский будут достроены и введены в эксплуатацию два новых детских сада с ясельными группами — в поселениях Смышляевка и Курумоч. Всего же в 2019 году в регионе будут введены 12 детских садов, 9 из них – в рамках национальных проектов, передает пресс-служба облправительства.