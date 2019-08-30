В Самарской области введена в эксплуатацию школа на 1500 мест в Южном городе
30 августа 2019 17:57
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В «Южном городе» в рамках национального проекта «Образование» достроили новый образовательный центр на 1500 мест. 29 августа министерство строительства Самарской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
В своем Послании Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сказал: «Мы продолжаем реализацию программы строительства и обновления школ. В 2019 году в строй вступят 3 школы: построенные – в поселке Стройкерамика и Южном городе Волжского района, реконструированная — в селе Приволжье».
Образовательный центр в «Южном городе» рассчитан на полторы тысячи обучающихся. Но до 2019 года в этой современной новой школе около двух с половиной тысяч ребят учились в две смены. 1 сентября часть учеников перейдет в новое здание образовательного центра в пос. Южный город-2. Все дети будут заниматься только в первую смену. Стоит подчеркнуть, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» рядом с новой школой завершается строительство дороги, которая соединит жилые кварталы с новой школой, детскими садами и поликлиникой.
Одной из основных целей национального проекта «Жилье и городская среда» — является повышение комфортности городской среды, в том числе за счет строительства объектов социальной и транспортной инфраструктуры (школ, больниц, детсадов, дорог). В этом году благодаря реализации национального проекта построят 12 таких объектов Самарской области. Работа ведётся в рамках поручений Президента РФ Владимира Путина по итогам заседания Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 24 октября 2018 года. В своем выступлении Владимир Путин подчеркнул, что национальные проекты имеют определяющее значение для экономики и социальной сферы всей страны, всех регионов. Люди должны почувствовать положительный эффект нацпроектов, которые, в конечном итоге, нацелены, прежде всего, на повышение качества жизни граждан страны, передает пресс-служба облправительства.
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