В Самарской области сократили план по капитальному ремонту домов

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Власти пытаются спасти ФКР от разорения.

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области пришло на помощь региональному фонду капитального ремонта (ФКР). Ведомство утвердило сокращение плана организации.

ФКР собирает деньги с населения и нанимает подрядчиков для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Но фонд оказался на грани разорения — в 2017 году объем непокрытых расходов и дефицит средств составлял на тот момент 4,5 миллиарда рублей. Одной из причин стали кредиты, взятые на ремонт фасадов домов к чемпионату мира по футболу. Второй — нехватка платежей населения на выполнение существующего плана.

Финансовое оздоровление фонда будут проводить в том числе за счет регионального бюджета. Это займет около 2–3 лет. Пока же чиновники немного сократили объем работ ФКР.

— В 2020 году фонд должен был отремонтировать 1411 домов. Но план решили сократить до 1368. В 2021 году фонд отремонтирует не 2305, а 2257 многоквартирных домов, — следует из постановления.

Также власти увеличили размер взносов на капремонт на 2021 год, пишет 63.ру.