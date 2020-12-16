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В Самарской области благоустроят 272 двора и 152 зоны отдыха

16 декабря 2020 13:49
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В Самарской области благоустроят 272 двора и 152 зоны отдыха

В 2021 году в Самарской области продолжится реализация проекта "Формирование комфортной городской среды".

Финансирование проекта запланировано в размере 1,03 млрд рублей (889,7 млн - из федерального бюджета и 144,8 млн рублей - из областного). Согласно плановым показателям, в регионе должны благоустроить 272 двора и 152 общественных пространства.

Напомним, в 2020 году на реализацию программных мероприятий в Самарской области заложили около 2 млрд рублей. Благоустроены 323 двора и 157 общественных территорий, в том числе, к примеру, это сквер на ул. Авроры в Самаре, парк на Крымской в Кинеле и т.д., пишет Самру.ру.

Председатель комитета Самарской Губернской Думы по местному самоуправлению Михаил Матвеев: «Программа «Формирование комфортной городской среды» является одной из самых востребованных у жителей Самарской области. Если в 2019 году на реализацию программных мероприятий было направлено 1,7 млрд рублей, то в текущем году - уже около 2 млрд рублей, что позволило существенно изменить к лучшему внешний вид наших городов. При этом муниципалитеты, что очень важно для нашего комитета, также участвуют во Всероссийском конкурсе, побеждают и получают дополнительное федеральное финансирование. На будущий год, в связи с тяжелой экономической ситуацией, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, пока на программу заложено чуть больше миллиарда рублей. Наш комитет выступил с инициативой, чтобы в следующем году на внутридворовое и внутриквартальное благоустройство был направлен 1 млрд рублей из областного бюджета. Рассчитываем, что с учетом этих средств, удастся сохранить общий объем финансирования программы текущего года».

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Комментарии

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