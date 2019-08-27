В Самаре завершено благоустройство площади им. П.П. Мочалова
27 августа 2019 15:04
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В ходе благоустройства уложено 18 тысяч квадратных метров плитки, установлены новые дизайнерские скамейки различных видов 90 штук,32 удобных бульварных диванов и 110 урн, выполнено освещение и впервые используется нижнее освещение (60 нижних светильников), которое дает рассеянный свет. По всему периметру благоустроенной территории проспекта установлено новое ограждение из оцинкованного металла. Кроме того, впервые в Самаре на пересечении проспекта Металлургов с улицами Путейской и Строителей проезжая часть и пешеходный переход выполнены из плиточного покрытия толщиной 10 сантиметров, а не из асфальтобетона. Получилось эффектно,безопасно и долговечно.
По просьбе жителей на площади, и на проспекте максимально сохранены зеленые насаждения, также посажены новые деревья: клёны, ели, липы. Сейчас на проспекте Металлургов завершается укладка рулонного газона с автополивом, оборудованы эко-дорожки. Кроме того, бульвар был расчищен от незаконных объектов потребительского рынка. В порядок приводятся и фасады зданий и жилых домов, расположенных на проспекте.
Комплексное благоустройство проспекта Металлургов планируют полностью завершить к 1 сентября. Осенью на площади около дворца культуры Металлург планируется установить памятник первому директор Куйбышевского металлургического завода Павлу Петровичу Мочалову, передает пресс-служба горадминистрации.
Фото: пресс-служба горадминистрации
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