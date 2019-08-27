В Самаре завершено благоустройство площади им. П.П. Мочалова

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Жители Кировского района, а именно Металлурга, уже оценили новые комфортные условия, созданные на площади им. П.П. Мочалова и на проспекте Металлургов в рамках комплексного благоустройства по национальному проекту «Жильё и городская среда». Во время рейтингового голосования за благоустройство этого знакового места выступили более 15 тысяч самарцев, которые поддержали сохранение концепции проспекта.В ходе благоустройства уложено 18 тысяч квадратных метров плитки, установлены новые дизайнерские скамейки различных видов 90 штук,32 удобных бульварных диванов и 110 урн, выполнено освещение и впервые используется нижнее освещение (60 нижних светильников), которое дает рассеянный свет. По всему периметру благоустроенной территории проспекта установлено новое ограждение из оцинкованного металла. Кроме того, впервые в Самаре на пересечении проспекта Металлургов с улицами Путейской и Строителей проезжая часть и пешеходный переход выполнены из плиточного покрытия толщиной 10 сантиметров, а не из асфальтобетона. Получилось эффектно,безопасно и долговечно.По просьбе жителей на площади, и на проспекте максимально сохранены зеленые насаждения, также посажены новые деревья: клёны, ели, липы. Сейчас на проспекте Металлургов завершается укладка рулонного газона с автополивом, оборудованы эко-дорожки. Кроме того, бульвар был расчищен от незаконных объектов потребительского рынка. В порядок приводятся и фасады зданий и жилых домов, расположенных на проспекте.Комплексное благоустройство проспекта Металлургов планируют полностью завершить к 1 сентября. Осенью на площади около дворца культуры Металлург планируется установить памятник первому директор Куйбышевского металлургического завода Павлу Петровичу Мочалову, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации