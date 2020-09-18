В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с ремонтом теплотрассы

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по техническому перевооружению теплотрассы на территории Самары будет временно ограничено движение транспорта на участках нескольких улиц:

- с 05:00 19 сентября 2020 года до 08:00 26 сентября 2020 года - по ул. Скляренко на участке от ул. Ерошевского до дома № 19 по ул. Скляренко;

- с 08:00 26 сентября 2020 года до 06:00 5 октября 2020 года - по ул. Ерошевского на участке от ул. Скляренко до дома № 126 по ул. Мичурина;

- с 08:00 26 сентября 2020 года до 08:00 1 октября 2020 года - по ул. Скляренко на участке от дома № 28 по ул. Н. Панова до дома № 19 по ул. Скляренко;

- с 08:00 26 сентября 2020 года до 08:00 1 октября 2020 года - по ул. Н. Панова на участке от ул. Скляренко до дома № 13 по ул. Н. Панова.

Более подробно с временными схемами ограничения движения транспорта можно ознакомиться в приложениях, передает пресс-служба горадминистрации.