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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре ведется комплексное благоустройство сквера Речников на улице Флотской

22 июля 2020 17:26
83
Фонтан «Роза ветров» и детские площадки в «речном» стиле. Скверу Речников на Сухой Самарке возвращают былую славу.
В микрорайоне Сухая Самарка в Куйбышевском районе Самары в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» ведется комплексное благоустройство сквера Речников на улице Флотской.

Благодаря президентскому нацпроекту и активной поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в Самаре комплексно благоустраиваются знаковые общественные пространства. В этом году историческое для речного флота место - сквер Речников в Куйбышевском районе обретет новую жизнь.

Ранее за два года (2018-2019 г.г.) при поддержке губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области привели в порядок более 270 общественных пространств, только в Самаре преобразилось 31 общественное пространство. В числе самых крупных Струковский сад, Крымская площадь, бульвар Металлургов, сквер Фадеева, территория у собора Кирилла и Мефодия.

Глава региона всегда подчеркивает важность того, что в выборе объектов благоустройства самое активное участие принимают жители: выдвигают инициативы, голосуют за свои проекты. Территория сквера Речников в Куйбышевском районе набрала более 9 тысяч голосов во время рейтингового голосования по выбору пространств для комплексного благоустройства в рамках нацпроекта. Жители принимали активное участие в обсуждении дизайн-проекта, их многочисленные предложения были учтены и сейчас уже виден промежуточный результат.

По решению граждан здесь обустраивают многофункциональную спортивную и детскую площадки, новые пешеходные дорожки. Устанавливают светильники наружного освещения, сажают деревья и кустарники, оборудуют газон с автополивом. В центре сквера появится и современный фонтан «Роза ветров», который должен стать главным украшением севера.

«Это будет открытый, классический фонтан, который подрядчик восстановит «с нуля» после демонтажа старой конструкции. Полной замене подлежат инженерия и машинное оборудование. Чашу фонтана сделают в форме звезды. Подрядчик обещает запустить его к 1 сентября», - рассказал Алексей Старостин, заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента горхозяйства и экологии Самары.

Старожилы рассказывают, что именно в сквере Речников работал первый световой фонтан Куйбышева. Внутри него был кит, из спины которого струилась вода.

«Город преображается, это заметно! Мы давно ратовали с соседями за то, чтобы возродить это прекрасное место – сквер Речников. Здесь прошло моё детство. Здесь всегда гуляла детвора, молодежь. В 90-ые годы все пришло в запустение. Нашу территорию рядом с Волгой давно пора привести в порядок. Радует, что скоро здесь появится все, что нужно для комфортного отдыха», - говорит самарчанка Светлана Босорева.

Украшением сквера станут детские площадки с антитравматическим резиновым покрытием, выполненные в речной тематике: бело-голубые цвета оформления, маяк, волны. Стилистика малых архитектурных форм отсылает к истории сквера: отсюда речников провожали в плавание.

На сегодня плиточное покрытие на дорожках готово на 90%, газон – на 60%. Установлены световые опоры, проложены инженерные коммуникации.

В этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Самаре преобразятся также сквер по улице Овчарова в поселке Прибрежный, сквер Александра Невского (улица Транзитная, 111а), территория по улице Авроры (нечетная сторона в границах Мориса Тореза и Аэродромной), бульвар по улице Мичурина от Владимирской до Дачной. Везде активно идет ремонт, который закончится к сентябрю, передает пресс-служба горадминистрации. 



Фото:     пресс-служба горадминистрации
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Комментарии


Благоустройство региона
22 июля 2020  17:26
Фонтан «Роза ветров» и детские площадки в «речном» стиле. Скверу Речников на Сухой Самарке возвращают былую славу.
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