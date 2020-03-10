В Самаре в рамках месячника моют вагоны метро
10 марта 2020 11:12
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В Самаре организована подготовка к официальному старту традиционного городского месячника по благоустройству – напомним, согласно Постановлению Администрации г. о. Самара он начинается 16 марта. При этом фактически актуальные сезонные мероприятия уже выполняются.
Так, повышенное внимание уделяется санитарному содержанию городского общественного транспорта - мойке подвижного состава, в том числе в самарском метрополитене. В частности, в электродепо «Кировское» - 46 вагонов.
«На внутреннюю уборку только одного вагона у меня уходит порядка полутора часов: очищаем окна, подоконники, поручни, напольное покрытие, сиденья, - рассказывает мойщик подвижного состава МП г. о. Самара «Самарский метрополитен» Земфира Алеева. – Стараемся все делать тщательно, чтобы любому пассажиру было приятно заходить в чистый вагон. К тому же мы и наши дети тоже пользуемся метро».
Для наведения чистоты применяют раствор воды и дезинфицирующих средств, разрешенных к применению.
«Используемые средства одобрены Роспотребнадзором и безопасны для здоровья пассажиров. Уборка проводится систематически. В соответствии с графиком вагоны моют и дезинфицируют каждые 20 часов, то есть при каждом заходе составов в депо для осмотра. А каждые 10 дней организуется обязательная внешняя очистка. Она выполняется в отдельном помещении, оборудованном автоматической мойкой. Сначала - обработка вагонов специальным моющим средством. Затем состав проходит через щеточное оборудование. А после – сушка», - пояснил начальник электродепо «Кировское» МП г. о. Самара «Самарский метрополитен» Дмитрий Андреев.
Чистота – залог здоровья, а значит в определенной степени и профилактика сезонных респираторно-вирусных заболеваний. При этом главное – комфорт для пассажиров. Днем в работу мойщики берут, как правило, 3 состава (12 вагонов), а в ночную смену – 4 состава (16 вагонов). Более тщательные водные процедуры предусмотрены регламентом техобслуживания ТО-2. Также очищается подвагонное оборудование.
Перед наступлением летнего сезона, в период городского месячника по благоустройству в вагонах «подземки» запланированы и более масштабные мероприятия - генеральная уборка. С учетом погодных условий она проводится дважды в год – осенью и весной. На выполнение данного комплекса работ обычно уходит порядка 17 дней - в течение этого времени в этом году преобразятся все вагоны метро. Для этого в ближайшее время работы будут усилены. Вагоны пропылесосят; диваны предстоит демонтировать и очистить от пыли и мусора. Кроме того, очищается система принудительной вентиляции вагонов. Фильтры также демонтируются, продуваются и устанавливаются заново. Вместе с тем, работники отмоют все плафоны освещения, сообщает горадминистрация.
«Я постоянный клиент метрополитена, потому что это самый быстрый вид городского транспорта. Был в разных городах, где существует подземная дорога, и могу сказать, что в Самаре в метро практически всегда достаточно чисто. Хорошо, когда пассажир не видит «изнанку» - когда работники успевают наводить лоск, он заходит и по состоянию вагона понимает, что порядок на должном уровне. Тогда и у горожан рука не поднимется бросить фантик или какой-то мусор во время поездки», - отметил житель Самары Анатолий Спиридонов.
Сотрудники МП «Самарский метрополитен» призывают пассажиров соблюдать чистоту и не портить вагоны - граффити на дверях, стенах и поцарапанные окна - проблема, которая пока еще актуальна и требует от горожан сознательности.
Чтобы на линию поезда метро выходили не только опрятными, но и исправными, при необходимости запланирован текущий ремонт. За соблюдением всех стандартов при обслуживании подвижного состава ведется основательный контроль.
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Комментарии
Благоустройство региона
10 марта 2020 11:12
Используемые средства одобрены Роспотребнадзором и безопасны для здоровья пассажиров. Благоустройство региона
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Строительство этой дороги обсуждалось на публичных слушаниях. Горожане одобрили проект. Благоустройство региона
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7 марта 2020 18:26
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