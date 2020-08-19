Я нашел ошибку
Главные новости:
Защита актера Михаила Ефремова считает, что автотехническая экспертиза ДТП не рассмотрела версию перехвата хакерами управления машиной подсудимого.
Адвокат Ефремова допустил причастность к ДТП хакеров
На ружьё установлен коллиматорный прицел. В меню дисплея доступны варианты «камера», «медиа», «стрельба», «время», «настройки» и «компас».
«Калашников» показал первое умное ружьё, которое можно подключить к смартфону
Участники саммита осудили насилие против белорусских протестующих и потребовали независимого и прозрачного расследования.
ЕС не признает выборы в Белоруссии. О чем договорились на саммите лидеры европейских стран
Не смотря на все принимаемые меры, сдержать распространение АЧС у специалистов пока не получается.
В Самарской области активно распространяется африканская чума свиней
​​Всего в регионе зафиксировано 7706 случаев коронавируса. Выздоровели больше половины пациентов - 5895 человек.
19 августа в регионе подтверждено 43 случая новой коронавирусной инфекции
Даврон Юсуфбекович был одним из ярких представителей таджикского народа, который всю жизнь служил делу сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия на территории Самарской области.
Губернатор Самарской области выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Даврона Юсуфова
Продолжается масштабная кампания по перекладке тепловых сетей.
В Самаре в ближайшие выходные перекроют несколько улиц
Совет Евросоюза "ведет работу над рестриктивным списком", уточнил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
ЕС изучит вопрос о включении Лукашенко в санкционный список
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.24
-0.19
EUR 87.4
0.06
Об агентстве О редакции Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
iВолга проведет прямой эфир на тему «Рекламная кампания, PR и позиционирование проектов»
Правительство СО проводит «XXII Поволжскую агропромышленную выставку – 2020»
На фестивале «NAUKA 0+» началась неделя «Физика медицины»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Самаре в ближайшие выходные перекроют несколько улиц

19 августа 2020 19:49
112
Продолжается масштабная кампания по перекладке тепловых сетей.
В Самаре продолжается масштабная кампания по перекладке тепловых сетей. Напомним, первоначально в этот строительный сезон предполагалось отремонтировать 15 объектов, но благодаря переходу города к единому ценовому «поясу» появилась возможность заменить дополнительно еще 7 участков.

Чтоб минимизировать неудобства для горожан работы по замене труб, пересекающих наиболее востребованные дороги, запланировано провести в нерабочие дни.

«Мы заблаговременно предупреждаем об ограничениях, чтоб у людей была возможность заранее продумать маршруты передвижения. Эти перекрытия дорог необходимы, - подчеркнул Владимир Василенко - Это последние серьезные перекрытия и их необходимо выполнить до 1 сентября. Дальше таких масштабных ограничений движения транспорта на дорогах города не планируется».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет временно ограничен проезд транспорта на следующих участках дорог:

по улице Ново-Садовой

- с 20:00 21 августа до 06:00 24 августа 2020 года планируется ограничить движение транспорта по улице Ново-Садовой на участке от улицы Гастелло до улицы Советской Армии. Объезд в оба направления будет осуществляться по дублерам в обоих направлениях.

- с 08:00 24 августа до 07:00 27 августа 2020 года планируется ограничить движение транспорта по дублеру улицы Ново-Садовой от улицы Советской Армии до улицы 3-я просека в районе дома 164а в направлении «в город».

- с 20:00 28 августа и до 06:00 31 августа будет ограничено движение транспорта по дублеру улицы Ново-Садовая в направление «из города» от улицы Гастелло до улицы Советской Армии с перекрытием трамвайного движения.

В указанный период трамваи маршрута 20 и 22 будут следовать по улицам Ново-Вокзальная, Ставропольская, Дом печати, Постников овраг и далее по маршруту в оба направления.

Трамваи маршрута 5 будут следовать от улицы Чапаевская до Постникова оврага.

по улице Советской Армии

- с 10:00 21 августа до 05:00 24 августа 2020 года планируется ограничить движение транспорта по улице Советской Армии на участке между домами 236 и 243 в оба направления. Объезд будет осуществляться по улице 3-я просека и XXII Партсъезда.

- с 20:00 21 августа до 06:00 24 августа 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице Советской Армии от улицы Дыбенко до улицы Гагарина по направлению в сторону Гагарина. Объезд будет осуществляться по улице Карбышева, а общественного и грузового транспорта по улице Авроры.

- с 20:00 28 августа до 06:00 31 августа 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице Советской Армии на участке от улицы Гагарина до улицы Дыбенко по направлению в сторону Дыбенко

по улице Запорожской

- с 20:00 21 августа до 06:00 24 августа 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице Запорожской в районе дома № 19А в оба направления. Объезд будет осуществляться по улице 1-ый Безымянный переулок.

Просим горожан с пониманием отнестись к необходимости ремонта и технического перевооружения теплотрасс в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов и заблаговременно планировать свои маршруты, передает пресс-служба горадминистрации. 
версия для печати

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии


Благоустройство региона
19 августа 2020  19:49
Продолжается масштабная кампания по перекладке тепловых сетей.
В Самаре в ближайшие выходные перекроют несколько улиц
Продолжается масштабная кампания по перекладке тепловых сетей.  Благоустройство региона
109
19 августа 2020  17:16
Общая площадь территорий в границах городского округа Самара, где требуется регулярный покос, составляет порядка 2 200 гектаров.
В Самаре продолжают косить траву
Общая площадь территорий в границах городского округа Самара, где требуется регулярный покос, составляет порядка 2 200 гектаров.  Благоустройство региона
166
14 августа 2020  13:06
Трамваи изменили маршрут: в историческом центре Самары обвалился грунт ЧП произошло на месте ремонтных работ на теплосетях.
Трамваи изменили маршрут: в историческом центре Самары обвалился грунт
 ЧП произошло на месте ремонтных работ на теплосетях. Благоустройство региона
576
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,... Капитальный ремонт в Самаре
3117
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
1557
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях. Капитальный ремонт в Самаре
1586
Весь список
Всё в Дом
13 апреля 2020  22:34
Автополив и его главные преимущества
 Психологи и эзотерики утверждают, что зеленый цвет - символ богатства и процветания. Яркий цвет сочной зелени ухоженного иного газ она станет для Вас не просто... Всё в Дом
3298
25 марта 2020  10:48
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
Фарфоровые тарелки ручной работы в интерьере
 Авторский интерьер невозможно себе представить без утонченных и неповторимых вещей, аксессуаров и стильных элементов декора.  Всё в Дом
1013
6 марта 2020  12:14
Как правильно выбрать деревянную кровать
 Порой при обустройстве спальни хочется опустить руки: кроватей слишком много, а нужна всего одна.  Всё в Дом
1821
Весь список
ЖКХ
19 августа 2020  12:42
В Самаре зафиксированы случаи действий неустановленных лиц, которые под видом коммунальщиков предлагают заменить счетчики горячей воды.
ЭнергосбыТ Плюс предупреждает жителей Самары о мошенниках
В Самаре зафиксированы случаи действий неустановленных лиц, которые под видом коммунальщиков предлагают заменить счетчики горячей воды.  ЖКХ
257
18 августа 2020  17:28
Показания, отправленные после 25 числа, для расчета платы за услуги горячего водоснабжения приниматься не будут.
«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о необходимости передать показания счетчиков до 25 числа
Показания, отправленные после 25 числа, для расчета платы за услуги горячего водоснабжения приниматься не будут.  ЖКХ
445
18 августа 2020  14:25
Цель - возможность открыто и честно говорить с потребителями, живущими во всех городах работы компании, в том числе и в Самаре.
Горячая линия о холодной воде: «РКС» открывают ещё один канал связи со своими абонентами
Цель - возможность открыто и честно говорить с потребителями, живущими во всех городах работы компании, в том числе и в Самаре.  ЖКХ
465
Весь список

Экология
14 августа 2020  13:37
В Самарской области обещают грозу
В Самарской области обещают грозу
 Дождь сохранится всю ночь. Экология
846
12 августа 2020  09:53
На севере Москвы стали массового гибнуть утки
На севере Москвы стали массового гибнуть утки
 На данный момент экологи рассматривают несколько вариантов происходящего. Экология
486
6 августа 2020  10:29
Богомолы атаковали Самару
Богомолы атаковали Самару
Жители региона все чаще сталкиваются с хищными насекомыми. Экология
626
Весь список

Видео
13 августа 2020  13:30
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты.
В Минске силовики вновь обстреляли окна жилых домов. На этот раз не ждали темноты
Вероятным поводом для такой агрессии стали выкрики жильцов — те советовали участникам акций протеста, где укрыться.
В мире
920
12 августа 2020  09:20
В Минске силовики обстреляли жильцов многоэтажки, кричавших им из окон "Позор!" и "Пошли вон!"
Инцидент произошёл в районе Каменная Горка.
В мире
972
11 августа 2020  13:16
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
Николай Ренц: "Осенью нам предстоит эпидемия гриппа тех штаммов, с которыми мы не сталкивались"
 Николай Ренц призвал жителей региона ответственно отнестись к вопросу вакцинации.
Здравоохранение
909
5 августа 2020  13:52
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
В Самарской области сотрудники ГИБДД ночью догоняли пьяного за рулем
  В ходе установления личности выяснилось, что водитель ранее был привлечен к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения.
Происшествия
1313
5 августа 2020  09:36
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1786
4 августа 2020  11:45
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
Николай Ренц сообщил о начале массовой вакцинации населения Самарской области
  Это основная мера, которая поможет избежать заражения и тяжелого течения инфекционного заболевания.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1155
Весь список
Фоторепортажи
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
1103
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
3767
1 марта 2020  15:38
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Самарцы отмечают Масленицу: ФОТО
Основные гуляния проходят на площади Куйбышева.
Культура
4303
21 февраля 2020  12:33
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
В Самарском театре оперы и балета для премьеры оперы создадут 300 костюмов и 60 зеркальных масок: ФОТО
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля.
Культура
3741
16 февраля 2020  13:10
В Самарской области
В Самарской области "Жемчужина Поволжья" собрала танцоров из 27 регионов
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций.
Спорт в регионе
4726
9 февраля 2020  15:30
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка Уши Лапы Хвост
В Самаре проходит VII Межрегиональная выставка «Уши Лапы Хвост»
Сегодня она будет работать до 19:00.
Социум
4835
Весь список
В центре внимания
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.
18 августа 2020  09:49 
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области... Политика региона
386
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
618
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.
17 августа 2020  10:40 
Президент федерации велоспорта России: «Самара организовала чемпионат страны на 10 баллов из 10»
В Самаре с 13 по 16 августа состоялся чемпионат России по велоспорту- шоссе. В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из различных регионов страны.  Спорт в регионе
606
В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом
16 августа 2020  11:49 
В Самарской области за сутки на 16 августа выявлены еще 53 заболевших коронавирусом
  В больницах остаются 1688, вылечились и выписаны 5770 человека.  Здравоохранение
1287
Стало известно,как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра
16 августа 2020  11:23 
Стало известно, как примерно будет выглядеть обновленное здание драмтеатра в Самаре
Главный архитектор проекта реконструкции самарского театра драмы Дмитрий Орлов опубликовал в своих соцсетях эскиз главного фасада здания после реконструкции. Культура
1133
Весь список
Акценты
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко.
18 августа 2020  09:49 
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание в Правительстве региона
Совещание по традиции началось с доклада об оперативной обстановке на территории региона начальника Главного управления МЧС России по Самарской области... Политика региона
386
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.
17 августа 2020  18:01 
100% школ региона обеспечат горячим питанием учеников начальных классов с 1 сентября
При этом пристальное внимание будет уделяться качеству продукции.  Политика региона
618
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
17 августа 2020  12:17 
В новом учебном году в Октябрьске будет работать первая «Точка роста»
В октябрьской школе №11 готовятся к открытию первого в городе центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».  Образование
851
Весь список
Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
1642
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
1580
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
1785
Весь список
Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
179
19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
714
17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
2687
Весь список