В Самаре в ближайшие выходные перекроют несколько улиц

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Чтоб минимизировать неудобства для горожан работы по замене труб, пересекающих наиболее востребованные дороги, запланировано провести в нерабочие дни.«Мы заблаговременно предупреждаем об ограничениях, чтоб у людей была возможность заранее продумать маршруты передвижения. Эти перекрытия дорог необходимы, - подчеркнул Владимир Василенко - Это последние серьезные перекрытия и их необходимо выполнить до 1 сентября. Дальше таких масштабных ограничений движения транспорта на дорогах города не планируется».В целях обеспечения безопасности дорожного движения будет временно ограничен проезд транспорта на следующих участках дорог:- с 20:00 21 августа до 06:00 24 августа 2020 года планируется ограничить движение транспорта по улице Ново-Садовой на участке от улицы Гастелло до улицы Советской Армии. Объезд в оба направления будет осуществляться по дублерам в обоих направлениях.- с 08:00 24 августа до 07:00 27 августа 2020 года планируется ограничить движение транспорта по дублеру улицы Ново-Садовой от улицы Советской Армии до улицы 3-я просека в районе дома 164а в направлении «в город».- с 20:00 28 августа и до 06:00 31 августа будет ограничено движение транспорта по дублеру улицы Ново-Садовая в направление «из города» от улицы Гастелло до улицы Советской Армии с перекрытием трамвайного движения.В указанный период трамваи маршрута 20 и 22 будут следовать по улицам Ново-Вокзальная, Ставропольская, Дом печати, Постников овраг и далее по маршруту в оба направления.Трамваи маршрута 5 будут следовать от улицы Чапаевская до Постникова оврага.- с 10:00 21 августа до 05:00 24 августа 2020 года планируется ограничить движение транспорта по улице Советской Армии на участке между домами 236 и 243 в оба направления. Объезд будет осуществляться по улице 3-я просека и XXII Партсъезда.- с 20:00 21 августа до 06:00 24 августа 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице Советской Армии от улицы Дыбенко до улицы Гагарина по направлению в сторону Гагарина. Объезд будет осуществляться по улице Карбышева, а общественного и грузового транспорта по улице Авроры.- с 20:00 28 августа до 06:00 31 августа 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице Советской Армии на участке от улицы Гагарина до улицы Дыбенко по направлению в сторону Дыбенко- с 20:00 21 августа до 06:00 24 августа 2020 года будет ограничено движение транспорта по улице Запорожской в районе дома № 19А в оба направления. Объезд будет осуществляться по улице 1-ый Безымянный переулок.Просим горожан с пониманием отнестись к необходимости ремонта и технического перевооружения теплотрасс в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 годов и заблаговременно планировать свои маршруты, передает пресс-служба горадминистрации.