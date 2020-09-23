В Самаре усилен контроль за санитарной обработкой подъездов жилых домов

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Кроме подъездов, профильные департаменты и муниципальные предприятия обрабатывают дороги, общественный транспорт, парки, скверы и бульвары.

В Самаре мероприятия, направленные на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, реализуются в комплексе. В частности, отдельное внимание городскими и районными властями уделяется санитарной обработке подъездов.

Управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК поставлена задача усилить работу по дезинфекции подъездов, особое внимание уделяя контактным поверхностям: ручкам, поручням, почтовым ящикам, кнопкам домофона и лифта. В качестве дезинфицирующего вещества специалисты используют хлорсодержащие растворы, рекомендованные Роспотребнадзором.

В Промышленном районе работа самая масштабная. Здесь находится около 4,5 тысяч подъездов и 2,5 тысячи лифтов.

«Обработка подъездов началась ещё в апреле. Контроль за дезинфекцией осуществляют специалисты администрации и управляющие микрорайоном. Если находят нарушения, то принимают меры административного воздействия. Специалисты составляют акт протокола и направляют в Роспортебнадзор. Проверки проводим выборочно и по обращениям граждан, как письменным, так и устным», - рассказал первый заместитель главы Промышленного района Николай Блинков.

Подобную дезинфекцию ведут во всех районах города. Кроме подъездов, профильные департаменты и муниципальные предприятия обрабатывают дороги, общественный транспорт, парки, скверы и бульвары.

Напомним, на территории Самары ежедневно фиксируется более 50 заболевших коронавирусом. Так, 24 сентября подтверждено 59 случаев заболевания данной инфекцией.

Главам внутригородских районов поставлена задача знать, сколько заболевших на их территории, кто проходит лечение на дому и проверять соблюдение самоизоляции такими лицами. А в случае нарушения режима принимать меры административного воздействия, сообщает горадминистрация.